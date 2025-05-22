В Италии вынесли приговор россиянину, обвиняемому в организации побега Усса

Суд Милана признан гражданина России Дмитрия Чиракадзе виновным в организации побега в РФ сына бывшего губернатора Красноярского края Артема Усса. Господина Чиракадзе приговорили к трем годам и двум месяцам заключения, пишут Ansa и Corriere della sera. Обвинение запрашивало для него 5,5 года заключения.

Как постановил суд, Дмитрий Чиракадзе координировал группу, которая в марте 2023 года вывезла Артема Усса из пригорода Милана, где он находился под домашним арестом. По версии следствия, группа состояла из пяти выходцев из Восточной Европы (все они арестованы). Защита Дмитрия Чиракадзе утверждала, что он не участвовал в организации побега и не знал о его подготовке.

Дмитрий Чиракадзе — предприниматель, сооснователь компании-разработчика справочно-правовой системы «Право.ру», проживавший в Швейцарии. Артем Усс говорил, что тот был его бизнес-партнером, «известным в международных юридических кругах и судейском обществе». По словам адвоката, господин Чиракадзе занимался организацией юридической защиты Артема Усса.

В США Артема Усса подозревают в нарушении режима санкций и отмывании денег. Итальянский суд одобрил его экстрадицию в США и перевел под домашний арест. В марте 2023 года стало известно о его побеге, а в апреле сам бизнесмен сообщил, что находится в России. Госдеп США объявил награду в $7 млн за информацию о местонахождении Артема Усса. Бизнесмен называл преследование со стороны США политически мотивированным.

Лусине Баласян