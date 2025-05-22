Пока ты SPA

Пермский политик, бывший гендиректор пермского «Газпрома» Николай Благов стал совладельцем курорт­ного комплекса «Термы Тенториум», который ранее единолично контролировал основатель группы «Тенториум» Раиль Хисматуллин. По словам господина Благова, они вместе готовы вложиться в развитие объекта. В группе «Тенториум» эту информацию подтвердили, пообещав подробно рассказать о проекте позже. О финансовой составляющей сделки стороны не рассказали. Сейчас в Прикамье действуют три термальных комплекса, и ряд инвесторов, в том числе иногородних, объявили о планах строительства еще нескольких. Экс­перты отмечают, что спрос на такие услуги еще не закрыт, но подобные проекты требуют крупных вложений.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Анастасия Зайцева, дочь депутата заксобрания Пермского края Николая Благова, 19 мая была зарегистрирована в качестве учредителя ООО «Термы плюс». По данным «СПАРК-Интерфакс», общество с уставным капиталом 10 тыс. руб. планирует заниматься физкультурно-оздоровительной деятельностью. Общество зарегистрировано по ул. Встречной, 37, где расположено ООО «Термы Тенториум», которое управляет одноименным комплексом, состоящим из гостиницы и бассейнов.

Николай Благов пояснил «Ъ-Прикамье», что недавно стал партнером курортного комплекса «Термы Тенториум». «Появились свободные средства, вот и решили их с супругой вложить»,— пояс­нил он «Ъ-Прикамье». Приобретенную долю в бизнесе он не назвал, сказав, что контрольный пакет по-прежнему у основателя холдинга. Стоимость сделки он тоже не назвал, как и возможный объем инвестиций, которые намерен вложить. По его словам, депутат собирается развивать комплекс, возможно, на площадке будет построен еще один бассейн.

Николай Благов ранее занимал должность гендиректора АО «Газпром газораспределение Пермь» и ООО «Газпром межрегионгаз Пермь». Господин Благов является соучредителем зарегистрированных в Краснодарском крае ООО «Ключ здоровья» и ООО «ПО „Исток“», которые занимаются торговлей безалкогольными напитками. Как физлицо он арендовал под застройку земельные участки бывшего учхоза «Липовая гора», связанные с ним структуры занимаются производством сельхозпродукции.

«Термы Тенториум» были созданы на базе имущественного комплекса Пермской водогрязелечебницы, который группа предприятий приобрела в 2002 году. После этого комплекс был серьезно реконструирован. По данным сайта компании, сейчас там расположены термальная зона с открытым подогреваемым и тремя крытыми бассейнами, а также SPA-центр, несколько видов бань и саун и фудкорт. Также комплекс оказывает гостиничные услуги.

ООО «Термы Тенториум» зарегистрировано в мае 2022 года. Компания с уставным капиталом 10 тыс. руб. занимается физкультурно-оздоровительной деятельностью. По итогам прошлого года выручка общества от продажи превысила 136 млн руб., чистая прибыль составила свыше 21,8 млн руб., увеличившись больше чем на 19 млн руб. Единственным учредителем «Термы Тенториум» является основатель и владелец холдинга «Тенториум» Раиль Хисматуллин. Кроме термального комплекса, в состав группы предприятий «Тенториум» входит завод по переработке продуктов пчеловодства, племенной репродуктор по разведению одной из пород пчел, а также киностудия, которая специализируется на производстве видеоконтента.

Гендиректор группы предприятий «Тенториум» Сергей Семушев пояснил, что у них с учредителем ООО «Термы Плюс» есть ряд идей по развитию термального комплекса, о которых он будет готов рассказать позже. «Это достаточно капиталоемкий бизнес, поэтому мы решили, что эффективней будет развиваться в партнерстве»,— рассказал господин Семушев.

Сейчас, помимо «Терм Тенториум», на территории Прикамья действуют три термальных комплекса: «Акватория» в поселке Протасы Пермского округа, Weekend в селе Гамово и «Пермские термы» в Свердловском районе Перми. Планы строительства новых аквапарков и термальных комплексов озвучивали как местные бизнесмены, так и предприниматели из других регионов. Так, проект компании «Юга-Пермь», близкой к екатеринбургскому бизнесмену Юрию Балуеву, по строительству комплексов в Березниках и Перми в 2023 году даже получил статус приоритетного. Затем этот статус был снят из-за несоблюдения сроков подготовки площадок под объекты.

Возможность строительства термального курорта в краевом центре рассматривает еще одна компания из Екатеринбурга, ООО «ББ-Урал». Сейчас обсуждаются возможные площадки для размещения комплекса.

В марте этого года ООО «Вейк парк-Парма» пермского бизнесмена Вадима Меледина объявило о намерении построить термальный комплекс с вейк-парком на берегу Мулянки в микрорайоне Парковом.

Генеральный директор курорта «Ключи» Александр Иванов отмечает, что сейчас тема «здоровья здоровых» на подъеме, в том числе и в части услуг, которые предлагаются термальными комплексами и SPA-центрами. «Но проекты в этой сфере непросты как с инженерной, так и с финансовой точки зрения,— рассказывает эксперт.— Любой бассейн, с технической точки зрения, это достаточно сложное сооружение. С другой стороны, на Урале солнечных и теплых дней мало, поэтому на бассейн с подогревом, на термальный комплекс спрос быть должен. Сейчас большой поток пермяков ездит в подобные комплексы в Ижевск и Тюмень, так что спрос даже среди местных жителей на уровне региона не закрыт».

Главный врач пермского санатория «Лесная поляна» Василий Назаренко говорит, что внутренний туризм продолжает развиваться, но многие люди по тем или иным причинам не могут отправиться в дальние поездки. «Плюс этого комплекса в том, что он находится в центре Перми. У нас миллионный город, так что спрос будет»,— считает господин Назаренко.

Дмитрий Астахов