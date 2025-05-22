Глава СКР взял на контроль расследование незаконной застройки санатория в Сочи

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал повторный доклад о расследовании незаконной застройки объекта культурного наследия регионального значения в Сочи. Поводом послужило обращение местной жительницы через приемную председателя СК в социальной сети, сообщает информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Обратившаяся выразила несогласие с ходом расследования дела о застройке территории санатория имени Кирова, где в годы Великой Отечественной войны размещались госпитали 3206 и 3183. Согласно обращению, в 2022 году администрация Сочи выдала разрешение на возведение многоэтажных гостиниц на территории исторического памятника в курортной зоне города.

Заявительница отметила, что строительные работы проводятся с многочисленными нарушениями, в результате чего в конструкциях появились трещины. Жители соседних домов опасаются обрушения новостроек и повреждения своей недвижимости.

Александр Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления СК по Краснодарскому краю Андрею Маслову предоставить информацию о проведенных следственных действиях и установленных обстоятельствах по уголовному делу. Исполнение поручения взято на контроль центральным аппаратом ведомства.

Алина Зорина