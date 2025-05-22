Главу минимущества Приангарья обвиняют в превышении полномочий

Кировский райсуд Иркутска избрал меру пресечения в отношении министра имущественных отношений Иркутской области Марины Быргазовой, в отношении которой возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч.3 ст. 268 УК РФ). Ей запрещено общаться лично либо посредством других лиц с участниками судопроизводства, а также использовать любые средств связи и интернета, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

По данным правоохранителей, в декабре 2023 года минимущества Приангарья заключило госконтракты на покупку 21 квартиры в поселке Залари для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В феврале 2024-го приемочная комиссия подготовила заключения о соответствии недвижимости условиям договора.

По версии следствия, глава министерства, зная, что квартиры в действительности не соответствуют требованиям, подписала документы о приемке недвижимости.

В региональном СУ СКР сообщили, что следствие ходатайствует об отстранении Марины Быргазовой от занимаемой должности. На посту министра она работает с сентября 2020 года.

Александра Стрелкова