«Не стоит питать иллюзий»

Продолжение переговоров с Российской Федерацией возможно только после обмена военнопленными. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. В настоящее время и Москва, и Киев подтвердили получение соответствующих списков. Однако, по данным разных источников, с их согласованием могут возникнуть трудности. Тем временем появилась информация, что новая встреча российской и украинской делегаций пройдет в Ватикане в середине июня. В Кремле дали понять, что никаких конкретных предложений на этот счет не получали. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что мирный процесс затягивается на неопределенный срок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Следующий этап переговоров России и Украины может пройти в Ватикане в середине июня. Об этом сначала написала газета The Wall Street Journal. Затем информацию подтвердил Фридрих Мерц. По словам канцлера Германии, Святой престол является «последней земной инстанцией», где стороны могут собраться «для конструктивной дискуссии». Дональд Трамп вроде бы готов отправить на встречу представительную делегацию во главе с госсекретарем Марко Рубио и специальным посланником Китом Келлогом. В Кремле дали понять, что четких договоренностей на этот счет нет.

Конкретика есть, пожалуй, только с обменом пленными по формуле «1000 на 1000», который, по идее, должен состояться в ближайшее время. Хотя и в этой части не все очевидно. Судя по тому, что пишут, на украинской территории нет тысячи именно российских комбатантов. Поэтому предлагаются различные варианты, которые могут не устроить Москву. При этом Киев заявил, что без обмена второй раунд переговоров не состоится.

Это острый момент, поскольку есть повод для сторон обвинить друг друга в срыве переговорного процесса. Впрочем, мы не можем утверждать, что все эти версии на 100% соответствуют действительности. При этом Украина в отличие от России явно не хочет встречаться в Стамбуле. Ей важно дать понять, что нынешние консультации и встречи в Турции в 2022 году — это совсем не одно и то же. И уровень делегаций также должен быть повышен. Кроме того, офис Зеленского требует участия и Европы, и США. Кремль с этим не согласен.

Как бы то ни было, последний телефонный разговор президентов России и США вызвал резко отрицательную реакцию не только в Европе, но и в самой Америке. В частности, сенаторы Лидси Грэм и Ричард Блюменталь недвусмысленно дали понять, что их антироссийский санкционный законопроект с каждым днем становится все популярнее среди коллег. Госсекретарь Марко Рубио, общаясь с конгрессменами, испытывал явный дискомфорт, пытаясь уходить от острых вопросов на тему России и Украины.

Многие посчитали, что Трамп решил отстраниться от украинской темы и ему очень нравится идея восстановить бизнес-отношения с Российской Федерацией. Президент США попытался все это опровергнуть, однако происходящее не дает оснований для большого оптимизма, скорее наоборот.

Но вернемся к выступлению Фридриха Мерца, глава правительства ФРГ сказал то, что понятно всем: процесс урегулирования может затянуться на многие месяцы, не стоит питать иллюзий, быстрого решения не существует. Добавить к этому по сути нечего. Впрочем, есть надежда на Святой престол. Новый папа римский Лев XIV не скрывает своих намерений урегулировать конфликт России и Украины. Правда, и у него нет четкого плана, как это сделать, но есть авторитет.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Дмитрий Дризе