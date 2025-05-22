Главе СКР доложат о нижегородце, впавшем в кому из-за неверного диагноза

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал у руководителя нижегородского СУ СКР Айрата Ахметшина доклад о результатах проверки, начатой после появления в СМИ информации о ненадлежащем оказании медпомощи 22-летнему жителю Нижнего Новгорода.

По данным ведомства, молодой человек почувствовал себя плохо, его госпитализировали, но из-за несвоевременной постановки диагноза и неправильного лечения у пациента остановилось сердце. Сейчас он в коме.

Из-за спутанности сознания врачи сначала заподозрили у нижегородца наркотическую интоксикацию, сообщил главный редактор медицинского ИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов. Для уточнения диагноза пациента перевели в больницу №33, но там отравление наркотиками исключили.

«По всей видимости, в клинику пациент поступил с банальной формой менингококковой инфекции — назофарингитом. Дальше инфекция приняла генерализованный характер. Пациент получает все необходимое лечение»,— написал господин Никонов.

Елена Ковалева