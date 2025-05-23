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Коммерсантъ FM
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«Алисе» дадут ключи от квартиры

«Яндекс» договорился с MR Group о внедрении своего ИИ в новостройки

Ассистент на основе искусственного интеллекта «Яндекса» (MOEX: YDEX) «Алиса» будет заказывать пропуска, управлять домофоном и камерами видеонаблюдения в новостройках девелопера MR Group. Компания рассчитывает занять треть рынка интеграции цифровых систем в новостройках к 2030 году. Рынок таких услуг оценивается в 20 млрд руб. и его участники ждут роста конкуренции, когда на него выйдут с аналогичными решениями «Сбер», VK, МТС, и другие IT-компании с собственными экосистемами.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Яндекс» запустил пилотный проект с застройщиком MR Group, в рамках которого голосовой ассистент компании — «Алиса» — будет интегрирован в ЖК Slava (Москва), рассказали “Ъ” в компании, добавив, что работа ведется совместно с платформой создания умных ЖК Ujin (резидент «Сколково»). Как поясняют в компании, интеграция позволит жильцам принимать с помощью «Алисы» звонки домофона, просматривать общедомовые камеры, заказывать электронные пропуска и т. д. По оценке представителя «Яндекса», к 2030 году объем рынка цифровых сервисов для инфраструктуры зданий достигнет примерно 20 млрд руб. и компания рассчитывает занять треть этого рынка.

По данным «Единой информационной системы жилищного строительства», доля MR Group по площади строительства в Москве составляет 6,31% рынка; в первой тройке ПИК с 11,81%, «Самолет» с 7,58% и А101 — 6,56%.

О том, что «Яндекс» намерен начать обсуждение интеграции своего голосового ассистента в жилые комплексы, сообщал РБК в середине апреля. Процесс проектирования и интеграции затрагивает почти все инженерные системы здания, алгоритм работы которых нужно учитывать на всех этапах проектирования и строительства, рассказал представитель MR Group. «На рынке девелопмента далеко не все представляют цифровые возможности и зачастую ограничиваются диспетчерскими, управляемыми едва ли не вручную»,— отмечает он, добавляя, что, помимо «Яндекса», развивает схожее направление «Сбер», также «можно ожидать у других экосистемных участников рынка, таких как VK, Т-Банк, "МегаФон", МТС и др.». Там не ответили “Ъ”.

Помимо новостроек, продолжает представитель «Яндекса», компания планирует реализовать проекты по интеграции своих технологий в инфраструктуру зданий вторичного рынка. В частности, в июне стартует пилотный проект с платформой «Наш дом» и оператором домофонии «Спутник». На первом этапе управлять домофоном через «Алису» смогут около 200 тыс. владельцев домофона «Спутник» в 214 городах РФ, в том числе в Казани, Калининграде и др.

Цифровизация стала важной частью современных бизнес-процессов, сфера девелопмента не является исключением: все больше застройщиков интегрируют современные цифровые решения в свои проекты, подчеркивает гендиректор ГК «Развитие» Сергей Гончаров. «Внедрение таких технологий перестает быть привилегией домов премиум-классов — нередко система "умный дом" появляется и в стандартных ЖК сегментов "комфорт" и "бизнес"»,— уточняет он, добавляя, что ГК «Развитие» также намерена интегрировать цифровые технологии в свои ЖК, однако будет ли это «Алиса», не уточнил. Господин Гончаров считает, что внедрение подобных систем может быть способом привлечения покупателей квартир.

Тимофей Корнев, Дарья Андрианова

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