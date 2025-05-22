В 2025 году на базе поликлиники «Роствертола» заработает дневной стационар

В этом году откроется отделение дневного стационара на базе «Центравиамед» поликлиники АО «Роствертол», в цехах которого трудятся около 8 тыс. человек. Об этом заместитель директора по управлению трудовыми ресурсами завода Лидия Новосельцева рассказала на общественном обсуждении «Сохранение кадрового потенциала региона: здоровье и продолжительность жизни», которое 21 мая организовал «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель директора по управлению трудовыми ресурсами завода АО «Роствертол» Лидия Новосельцева.

Фото: Андрей Бойко Заместитель директора по управлению трудовыми ресурсами завода АО «Роствертол» Лидия Новосельцева.

Фото: Андрей Бойко

По словам спикера, здоровье сотрудников и продолжительность их жизни становятся все более важными аспектами успешной деятельности предприятия. Сейчас, когда конкуренция на рынке невероятно высока, забота о здоровье работников может стать ключевым фактором для достижения успеха. Поэтому инвестирование в программы по поддержанию здоровья персонала не только способствует повышению эффективности производства, но и обеспечивает компании значительное конкурентное преимущество на рынке, подчеркнула Лидия Новосельцева.

«В 2025 году наша медсанчасть вошла в структуру Госкорпорации «Ростех» в составе Центра авиационнои медицины, – пояснила замдиректора. – ГК «Ростех» с 2017 года внедряет системную модель управления здоровьем сотрудников, которая включает амбулаторно- поликлиническую помощь, плановое стационарное лечение, реабилитацию, направление на санаторно-курортное лечение, формирование приверженности к здоровому образу жизни и доступность медицинскои помощи».

Куратор проекта РТ-Медицины и АО «Центр авиационнои медицины» Елизавета Борисова отметила, что на их взгляд среди составляющих профессионального здоровья работника и его профессионального долголетия более 60% приходится на здоровье сберегающее поведение, по 15% – на генетику и физическую активность, 10% – на медицинское обеспечение. «Для нас одинаково важны физическое и ментальное здоровье работников всех наших предприятий, на каждом из которых трудятся тысячи человек, – подчеркнула госпожа Борисова. – Ведь мы стремимся к продлению трудовой жизни специалистов, чтобы не столкнуться с серьезным дефицитом кадров. Его сегодня испытывают многие крупные предприятия не только в России, но и во всем мире».

Владимир Андреев