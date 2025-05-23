Суд, труд, май

Кировский райсуд Уфы не стал пересматривать наказание издателю портала «Пруфы» и племяннице экс-президента Башкирии Муртазы Рахимова Рауфе Рахимовой. В апреле мировой судья того же суда признала ее виновной в нанесении побоев блогеру Арслану Нигаматьянову и назначила 80 часов обязательных работ. Подсудимая вину не признала. По ее словам, блогер, испытывающий к ней «нездоровый интерес», сам спровоцировал конфликт. Тем не менее, за компенсацию морального вреда госпожа Рахимова перевела блогеру 3 тыс. руб. Ее адвокат заявил «Ъ» о намерении подать жалобу в Верховный суд Башкирии.

Судья Кировского райсуда Уфы Эльвира Вахитова вчера рассмотрела жалобу медиа-менеджера Рауфы Рахимовой. В апреле мировой судья того же суда признала ее виновной в нанесении побоев (ст. 6.1.1 КоАП РФ) блогеру Арслану Нигаматьянову и назначила в качестве наказания 80 часов обязательных работ.

Это судебное заседание для госпожи Рахимовой — не первое. Ранее ее признали виновной в дискредитации армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ) и распространении информации, выражающей негативное отношение к власти (ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ). Общая сумма штрафов составила 60 тыс. руб. Подсудимая вину не признала. Оба административных дела она связала с критикой «Пруфов» в адрес республиканской власти.

Арслан Нигаматьянов автор Telegram-канал с 584 подписчиками и YouTube-канала, на который подписаны 2,96 тыс. человек. В ноябре 2021 года против него возбудили уголовное дело по признакам хулиганства (п. «а», ч. 1 ст. 213 УК РФ) после того, как он распылил перцовый баллончик на участников акции в защиту памятника Салавата Юлаева. Через год дело прекратили за отсутствием состава преступления.

Конфликт Рауфы Рахимовой с Арсланом Нигаматьяновым произошел в феврале в Кировском райсуде, где рассматривалось второе дело об административном правонарушении медиаменеджера. Как заявил в начале заседания ее адвокат Сергей Макаренко, доверительница тогда опаздывала на процесс. Увидев в коридоре блогера, продолжил он, подсудимая хотела уйти, а тот, включив камеру мобильного телефона, начал снимать ее на видео, задавая различные вопросы. Просьбу убрать телефон, блогер прогнорировал, отметил адвокат, и тогда его доверительница, испытав волнение, «задела Нигаматьянова и его очки». При этом сама съемка, по словам адвоката, не согласовывалась с руководством суда.

Умысла на совершение правонарушения со стороны Рауфы Рахимовой не было, заявил ее второй адвокат Ильнур Салимьянов. Он также добавил, что его подзащитная перевела блогеру, признанному потерпевшим по административному делу, 3 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда.

Резюмируя выступление, адвокаты предложили отменить обжалуемое постановление или смягчить наказание до штрафа (за побои предусмотрен штраф от 5 до 30 тыс. руб. — «Ъ»).

Отвечая на вопросы судьи, Арслан Нигаматьянов, в частности, пояснил, что разрешения на съемку в суде у него не было, а сумма компенсации морального вреда с ним не обговаривалась. После инцидента, продолжил блогер, у него свистело в ухе и болел глаз. Он предложил оставить постановление мирового суда в силе.

Рауфа Рахимова, говоря о случившемся, заявила, что жалеет об этом, но вину в правонарушении не признает. «Я задела этими пальцами только его очки, они даже не упали,— взглянула она на пальцы левой руки.— Никакой травмы я ему не наносила. Он кричал: “Рауфа Гареевна, вы пятнами покрылись, вы вся красная!” Действительно, я была красной на фоне этой ситуации. Я имею права отмахнуть его телефон, которым он тыкал мне в лицо, согласитесь? Никакой мужчина, тем более такой молодой и наглый, не должен нарушать мое личное пространство».

По ее мнению, Арслан Нигаматьянов испытывает к ней «нездоровый интерес». Так, госпожа Рахимова напомнила суду, как в прошлом году блогер, узнав о ее прилете из Москвы, встречал ее в уфимском аэропорту и спрашивал, в частности: «Чей Крым?», снимая разговор на видео. Запись с оскорблениями была позже опубликована в Telegram-канале блогера, резюмировала Рауфа Рахимова.

Судья пробыла в совещательной комнате свыше 40 минут.

Сергей Макаренко заявил «Ъ» о намерении подать кассационную жалобу в Верховный суд Башкирии.

Венера Хисамова