Кубань установила рекорд по числу предприятий малого и среднего бизнеса

Краснодарский край достиг исторического максимума по числу субъектов малого и среднего предпринимательства. По данным на 1 мая 2025 года, в регионе зарегистрировано 316 тыс. субъектов МСП. Об этом сообщил руководитель департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края Василий Воробьев на конференции «Кубанский бизнес: воплощение идей и секреты успеха», организованной деловым изданием «Коммерсант — Кубань-Черноморье» и Торгово-промышленной палатой Краснодарского края.

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«Это рекорд с 2016 года, когда появился единый реестр субъектов МСП»,— заявил господин Воробьев.

По его данным, субъекты МСП составляют 88,5% всех хозяйствующих субъектов региона. По этому показателю Кубань лидирует в Южном федеральном округе и занимает четвертое место в России после Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

Большинство представителей малого и среднего бизнеса в крае — индивидуальные предприниматели (77,7%), их насчитывается 245,7 тыс. человек. По количеству ИП регион занимает третье место в стране. Юридические лица составляют 22,3% (70,3 тыс.), по этому показателю край входит в пятерку лидеров среди российских регионов.

Структура кубанского бизнеса преимущественно представлена микропредприятиями — 97,4%. На малые компании приходится 2,4%, на средние — 0,2%. Вклад МСП в валовой региональный продукт составляет 27,6%.

В отраслевом разрезе наибольшая доля субъектов МСП приходится на торговлю — 37%. Далее следуют транспортировка и хранение (более 10%), строительство (9%), операции с недвижимостью (более 7%), профессиональная и техническая деятельность (почти 7%). В обрабатывающей промышленности работают 5,5% предприятий, в сфере гостиниц и общепита — около 5%.

Отдельно выделяются самозанятые граждане, которых на Кубани зарегистрировано более 660 тыс. человек. Это позволяет региону лидировать в ЮФО и занимать четвертое место в России.

В целом в сфере МСП Краснодарского края трудятся более 1,3 млн человек, что составляет 44% от всех занятых в экономике региона. Каждый пятый житель Кубани вовлечен в предпринимательскую деятельность — либо как индивидуальный предприниматель, либо как самозанятый, либо как наемный работник в секторе МСП.

Лия Пацан