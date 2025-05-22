Сочинцы оказались в числе лидеров по числу обращений к аллергологам

Весенний сезон аллергии 2025 года в России впервые за последние годы прошел с двумя выраженными пиками активности, при этом Сочи стал одним из городов с наибольшим числом обращений к врачам-аллергологам. По данным медицинской компании «СберЗдоровье», количество консультаций с марта по середину мая выросло на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Сочи наряду с Москвой, Великим Новгородом и Саранском вошел в число городов, где рост обращений оказался наиболее заметным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Аналитики компании «МегаФон» зафиксировали два всплеска интереса к сайтам мониторинга пыльцы: с 7 по 14 марта и с 19 по 23 апреля. При этом пик пользовательской активности пришелся на 21 апреля — в этот день зафиксирован максимальный объем интернет-трафика на профильных ресурсах. В отличие от большинства регионов, где весна оказалась особенно тяжелой, в Краснодарском крае сезон аллергии, по данным «МегаФона», прошел немного легче: трафик на сайтах, отслеживающих уровень пыльцы, снизился на 35% по сравнению с прошлым годом. Тем не менее характерные пики в регионе отмечались в 20-х числах апреля и в начале мая.

Среди пациентов, обращавшихся за помощью, преобладали дети и подростки до 18 лет — их доля в общем числе консультаций составила 38% против 32% годом ранее. По словам аллерголога-иммунолога компании «СберЗдоровье» Дарьи Чернушевич, сезонная аллергия часто впервые проявляется в детском возрасте, но также может возникать и у взрослых. В структуре спроса на консультации в 2025 году также преобладали пациенты в возрасте 25–34 лет (21%), 18–24 лет (19%), 35–44 лет (14%), 45–60 лет (10%) и старше 60 лет (5%).

Мария Удовик