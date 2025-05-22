Туристический поток в Ставрополье вырос на 19% в майские праздники

Туристический поток в Ставропольском крае увеличился на 19% в период майских праздников по сравнению с прошлогодними показателями, при этом Ессентуки и Пятигорск вошли в десятку общероссийского рейтинга с ростом бронирований на 73% и 64% соответственно. Об этом сообщает компания МТС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Михеенко Фото: Дмитрий Михеенко

Наиболее заметный рост отмечен в городах Кавказских Минеральных Вод. Ессентуки заняли шестую позицию в общероссийском рейтинге с увеличением числа бронирований на 73%, а Пятигорск расположился на девятой строчке с приростом в 64%.

Глубина бронирования в этот период увеличилась в полтора раза. Если в 2024 году отели на КМВ в среднем резервировали на две недели, то в 2025 году средний период составил три недели.

Самыми востребованными за последний год и начало текущего сезона стали отели и мини-отели (83% размещений). На втором месте — апартаменты (7%), на третьем — гостевые дома (4%). Менее 1% приходится на размещение в пятизвездочных отелях и санаториях.

За 2024 год спрос на туристическое жилье в регионе вырос на 15%. Пик бронирований пришелся на июль, август и сентябрь, а максимальный рост отмечен в декабре (22%). В июне прирост составил 21%, в августе — 17%.

Николай Аксенов