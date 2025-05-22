Суд не дал мэру Кызыла отправить в отставку сити-менеджера

Верховный суд Тувы 22 мая отменил решение нижестоящей инстанции по иску председателя депутатского собрания Кызыла Ирины Казанцевой (является главой муниципалитета, то есть мэром республиканской столицы) о расторжении трудового договора с руководителем городской администрации (сити-менеджером) Каримом Сагаан-оолом. Оба чиновника представляют «Единую Россию».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель депутатского собрания Кызыла Ирина Казанцева (слева) и руководитель городской администрации Карим Сагаан-оол

Фото: Хурал представителей города Кызыла Председатель депутатского собрания Кызыла Ирина Казанцева (слева) и руководитель городской администрации Карим Сагаан-оол

Фото: Хурал представителей города Кызыла

Господин Сагаан-оол оспаривал решение Кызылского городского суда, который в феврале частично удовлетворил иск госпожи Казанцевой, постановив расторгнуть договор. Основанием стало «ненадлежащее исполнение чиновником вопросов местного значения». Хурал представителей Кызыла признавал работу сити-менеджера неудовлетворительной по итогам 2022 и 2023 годов. В решении горсуда, в частности, говорится о том, что значительная часть автобусов МУП «Кызылгортранс» находится в неисправном состоянии, в городе не работают 85 пожарных гидрантов и т. д.

Ирина Казанцева намерена добиваться отставки сити-менеджера в вышестоящей инстанции. «Ни одного нового аргумента в пользу деятельности мэра приведено не было. Ждем мотивированное решение Верховного суда и подадим кассацию»,— сказала она “Ъ”.

Карим Сагаан-оол возглавляет исполнительную власть Кызыла с 2018 года. В 2022-м он вновь выиграл соответствующий конкурс, получив в муниципальном парламенте поддержку 18 депутатов из 24. Ирина Казанцева впервые была избрана в городской хурал в 2013 году, возглавила его в 2018-м.

Валерий Лавский, Новосибирск