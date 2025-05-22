Центр Нижнего Новгорода и Канавинский мост закроют из-за полумарафона 24-25 мая

Проезд транспорта перекроют в Нижегородском и Канавинском районах Нижнего Новгорода по маршруту полумарафона «Беги, герой» 24-25 мая 2025 года. Об этом сообщили в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Нижнего Новгорода Фото: мэрия Нижнего Новгорода

24 мая с 00:01 до 21:59 закроют Волжскую набережную (от улицы Пролетарской до Совнаркомовской), улицы Совнаркомовскую (от Волжской набережной до Стрелки) и Бетанкура (от набережной до Самаркандской).

С 22:00 24 мая до 15:00 25 мая полностью или частично перекроют Волжскую набережную, улицы Бетанкура, Совнаркомовскую, Самаркандскую, Советскую, Керченскую, Канавинский мост, Похвалинский съезд, Нижне-Волжскую набережную, улицы Красная Слобода и Широкую, Зеленский, Георгиевский и Казанский съезды, набережную Гребного канала, Верхне-Волжскую набережную, улицу и площадь Минина, улицы Ульянова, Варварскую и Алексеевскую.

Из-за ограничений общественный транспорт направят в объезд. Автобусы А-1 и А-68 будут курсировать по улице Ошарской до конечной остановки «Черный пруд», маршруты автобусов А-7 и А-87 сократят до площади Революции (Московский вокзал).

Галина Шамберина