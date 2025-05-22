Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает, какие тесты проводят на производстве Dreame для создания максимально технологичной бытовой техники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dreame Фото: Dreame

Идеальная домашняя уборка — это, пожалуй, та, в которой ты вообще не участвуешь. «Максимально делегировать это занятие кому-то или чему-то»,— думаю, именно так звучит искреннее желание большинства пользователей, если не мечта. Бренд Dreame, название которого созвучно английскому слову «мечта», движется в этом направлении за счет разработки новых технологий и инноваций. Представители компании показали мне их на своей фабрике и в лабораториях в Китае. Оказалось, что за менее чем десятилетнюю историю вендор успел подать почти 6,5 тыс. патентных заявок по всему миру, из которых половина уже одобрены. В разработке новых продуктов компания задействует 60% сотрудников. А расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы превышают 7% от выручки.

Из наблюдений и рассказов стало понятно, что ключевым элементом, вокруг которого выстраиваются интеллектуальные алгоритмы работы техники Dreame, ее дизайн, экосистема и ассортимент (умные моющие пылесосы, беспроводные модели, роботы-пылесосы, высокоскоростные фены), являются цифровые двигатели. По сути, это обычные моторы, но с умным управлением. Dreame первой в мире представила вариант с частотой вращения 200 тыс. оборотов в минуту. Поразительно, как столь компактный агрегат способен выдавать такие показатели. Конечно, на скорости и мощности мотора все не заканчивается. Инженеры компании разрабатывают интеллектуальные алгоритмы, которые позволяют распознавать типы поверхностей, автоматически переключать режим уборки и уверенно ориентироваться в сложных домашних условиях, например, перешагивать пороги или подбирать разбросанные вещи и отвозить их в специальное место.

Любопытно было наблюдать процессы исследований и тестирования. Например, специалисты замеряют эффективность уборки роботом-пылесосом ворсистых поверхностей с помощью специальной имитации пыли, массу которой перед этим точно взвешивают. Каждый прибор проходит серию испытаний на прочность, долговечность и эффективность. Это и автоматизированные механические тесты, и «живые» испытания, когда сотрудники лабораторий многократно имитируют реальные сценарии: столкновения с препятствиями, поднятие и опускание ручки пылесоса, ее кручение, даже упаковку с пылесосом проверяют на падение с высоты под разными углами. Все это ради надежности и спокойствия пользователей.

Александр Леви