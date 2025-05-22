В Перми следователи проводят проверку после фотосессии девушки рядом с храмом

В СУ СКР по Пермскому краю проводится проверка по факту возможного оскорбления чувств верующих. Как сообщает следственное управление, она начата после появления в интернете фотографий, сделанных у православного храма, расположенного в Дзержинском районе. На них на фоне креста у входной группы в церковь изображена девушка в юбке и бюстгальтере. Проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий), в ходе нее будут установлены все обстоятельства произошедшего. Свои проверочные мероприятия проводит и ГУ МВД по Пермскому краю.

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