Дания ищет в вузах шпионский след

Датские вузы прислушались к рекомендациям Министерства высшего образования и науки, которое советовало проверять иностранных ученых на предмет возможных связей с разведслужбами других государств. Об этом в четверг, 22 мая, сообщило издание Nikkei. Сообщается, что особо пристальное внимание уделяется исследователям из России, Ирана и Китая. Как утверждают в скандинавской стране, принимаемые меры не угрожают свободе научных исследований или как минимум далеки от черты, где такая угроза становится различимой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ole Jensen / Getty Images Фото: Ole Jensen / Getty Images

Один из крупнейших и наиболее престижных датских университетов — в городе Орхус — отклонил заявки как минимум 13 из 135 кандидатов на трудоустройство или проведение исследований, сославшись на рекомендации Министерства высшего образования и науки Дании. Об этом говорится в статье японского издания Nikkei.

Суть рекомендаций сводится к тому, чтобы ограничить контакты с исследователями, которые теоретически могут работать на разведку других государств.

Рекомендации были выпущены минобрнауки Дании еще в 2022 году. Университетам предлагали более внимательно подходить к выбору международных партнеров и разграничивать области совместных исследований. Эта и другие публикации носили рекомендательный характер, но датские вузы отнеслись к делу серьезно. Руководство Орхусского университета практически сразу стало внедрять новые принципы в свою деятельность. Это решение оно объяснило стремлением защитить учебное заведение от угроз шпионажа. Сделать это было решено, в частности, за счет скрининга — проверки биографических данных исследователей.

Как именно должен работать этот механизм, разъяснял в феврале 2024 года ответственный за реализацию программы замдекана по научной работе на факультете технических наук Брайан Винтер. Он отмечал: особо тщательной проверке должны подвергаться кандидаты «из недемократических стран», которые желают принять участие в программах, связанных с исследованиями в сфере энергетики.

На самом деле попытки ужесточить контроль за иностранными учеными в Дании возымели успех не только благодаря правительству.

В 2023 году в дело активно включилась разведслужба PET, объявившая о запуске кампании «Безопасные исследования». Программа, направленная на информирование вузов о рисках шпионажа, и стала толчком для датских вузов, которые занялись доработкой своих систем безопасности.

Датская разведка еще в 2021 году выпустила доклад о шпионаже в исследовательской среде, где в качестве первого же примера приводится кейс 2010 года с арестом профессора Копенгагенского университета Тимо Кивимяки. В 2012 году суд приговорил его к пяти месяцам заключения за передачу российским спецслужбам чувствительной информации за 20 тыс. датских крон в год. В докладе этим примером проиллюстрирован раздел под названием «Угроза научным исследованиям в Дании реальна». В нем утверждается, что Дания — привлекательная цель для шпионов, в том числе из-за высоких исследовательских стандартов и геополитического положения, а «датское научное сообщество благодаря высокой открытости и широкому международному сотрудничеству может считаться относительно легкой мишенью для иностранных государств». В докладе PET от 2023 года отмечается, что особый интерес для иностранных ученых представляют области, связанные с высокими технологиями и обороной. Речь идет о таких областях, как энергетика, биотехнологии, квантовые технологии, космическая техника, робототехника.

В Орхусском университете утверждают, что новые меры не ограничивают свободу научно-исследовательской работы. Университет «очень далек от черты, где угроза свободе исследований становится очевидной», говорит Брайан Винтер.

Анастасия Домбицкая