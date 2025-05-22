Адвоката Алексея Баринова признали виновным в вымогательстве 15 млн рублей

Первомайский райсуд Ижевска признал адвоката Алексея Баринова виновным в мошенничестве и вымогательстве (ч. 3 ст. 159 , п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ), сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СУ СКР по Удмуртии Фото: пресс-служба СУ СКР по Удмуртии

Суд установил, что с ноября 2020-го по сентябрь 2022 года 42-летний обвиняемый, оказывая юридическую помощь клиенту, похитил у него 1,8 млн руб. под предлогом передачи взяток должностным лицам. С ноября 2023-го по январь 2024 года адвокат вымогал у потерпевшего 15 млн руб. Подсудимый угрожал распространить сведения, которые могли причинить ущерб интересам клиента.

Фигуранту назначили 3,5 года лишения свободы в колонии строгого режима с лишением права заниматься адвокатской деятельностью на 2 года. Приговор не вступил в законную силу, прокурор рассматривает возможность обжалования.