Цифровая крепость: «Ростелеком» сделал умными четыре новых жилых комплекса в Краснодаре

Фото: ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» внедрил цифровую экосистему «Ростелеком Ключ» в четырех новых жилых комплексах Прикубанского округа Краснодара. Специалисты провайдера оцифровали ЖК «Сармат», «Зеленый театр», «Все свои VIP» и «Друзья», предоставив более чем пяти тысячам семей доступ к современному интернету и умным сервисам. Жильцы всех 13 многоэтажных домов теперь получили интеллектуальные решения «Умный домофон», «Умный шлагбаум», «Умное видеонаблюдение» с облачным хранением и «Систему контроля и управления доступом» (СКУД). Все решения интегрированы в удобное мобильное приложение, с помощью которого домовладельцы могут принимать видеозвонки с домофона, удаленно открывать шлагбаум и подъездную дверь, предоставлять посетителям, например, друзьям, курьерам или сотрудникам экстренных служб гостевые коды доступа. Видеонаблюдение охватывает подъезды, детские площадки и другие придомовые зоны, обеспечивая круглосуточный контроль. Видеозаписи доступны как специалистам управляющих компаний, так и жильцам.

София Исаева, коммерческий директор ГК «Европея»: «Для "Европеи" внедрение интеллектуальных решений особенно ценно, ведь мы стремимся, чтобы все наши проекты шли в ногу со временем. Яркий пример — ЖК "Зеленый театр", где современная архитектура гармонично сочетается с передовыми технологиями: умными системами безопасности, энергоэффективностью и цифровым управлением. Уверена, что партнерство с "Ростелекомом" позволит нам и дальше совместно реализовывать проекты, в которых инновационные сервисы верно служат людям. Система умного дома — это уже не просто тренд, а новая естественная среда для комфортной жизни».

За пять лет с момента запуска платформы «Ростелеком Ключ» национальный провайдер подключил к ней 360 многоквартирных домов в Краснодарском крае, из которых 65 находятся в Краснодаре. «Ключ» — на 100 % российское решение. Его с нуля создала команда разработчиков национального провайдера. Вся информация и данные сервиса размещаются на защищенных серверах в дата-центрах на территории России.

Ирина Господенко, директор по работе с массовым сегментом Краснодарского филиала «Ростелекома»: «Наша совместная работа с застройщиками начинается задолго до сдачи зданий. В первую очередь наши специалисты строят оптические сети связи, чтобы домашний интернет в квартирах был стабильным и быстрым. Когда жильцы заселяются, у них в распоряжении сразу весь пакет услуг: интернет, мобильная связь, онлайн-кинотеатр Wink и умные сервисы. Владельцы и управляющие компании уже распробовали полезный функционал "Ключа". Умный домофон в разы сокращает количество краж и случаев порчи придомового имущества, умное видеонаблюдение исключает доступ в подъезд подозрительных людей, СКУД обеспечивает легкое взаимодействие с гостями. "Ростелеком" стремится сделать цифровые технологии доступными для каждого, и красивые новостройки в Краснодаре — образец того, как надежная связь и современные решения улучшают качество жизни».

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Оставить заявку на подключение домашнего интернета и умных сервисов от «Ростелекома» можно на официальном сайте компании и по единому бесплатному номеру 8 800 100 0 800.

https://www.company.rt.ru/