Прокуратура через суд добилась лишения пензенца прав из-за алкоголизма

В Пензенской области суд по требованию прокуратуры лишил водительских прав жителя Нижнеломовского района, который страдает алкоголизмом. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Нижнеломовская межрайонная прокуратура выяснила, что 59-летний житель страдает алкоголизмом в ходе проверки исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. При этом у него обнаружили действующее водительское удостоверение категории «В, В1 (AS), М».

По итогам проверочных мероприятий надзорное ведомство попросило суд прекратить действие права на управление транспортными средствами гражданина. Суд обязал его сдать водительское удостоверение в органы выдачи документа. Прокуратура проконтролиует исполнение судебного решения по мере его вступления в законную силу.

Павел Фролов