В ДТП на Кубани погибли три человека при столкновении с КамАЗом

Трое молодых людей погибли, еще двое получили травмы в результате столкновения с КамАЗом на автодороге в Гулькевичском районе Краснодарского края. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Авария произошла на автодороге «Чаплыгин — Пушкинское — Соколовское». Водитель Lada Priora превысил безопасную скорость, потерял контроль над автомобилем и на закруглении дороги выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком.

В результате ДТП погибли 26-летний водитель легкового автомобиля и два пассажира в возрасте 22 и 19 лет. Еще двое пассажиров 25 лет получили различные травмы и были доставлены в медицинское учреждение.

Алина Зорина