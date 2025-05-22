В Ростове на платную парковку для грузового транспорта потратят 319 млн рублей

На левом берегу Дона в Ростове сделают платную парковку для грузового транспорта. На эти цели планируют потратить 319 млн руб. Об этом сообщает 161.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что на улицах 1-й Луговой, 2-й Луговой и Пойменной часто скапливаются фуры. Они ожидают погрузки-разгрузки на предприятиях «Астон», «Юг Руси» и Ростовском элеваторе. Для предотвращения стихийных парковок выделят специальный участок, который примыкает к 1-й Луговой улице.

На территории парковки поместятся 182 фуры весом до 45 тонн.

Мария Хоперская