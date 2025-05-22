Более 2 тысяч жителей Кубани пострадали от укусов клещей с начала года

С начала 2025 года в Краснодарском крае 2,1 тыс. человек пострадали от укусов клещей, из них 988 — дети до 14 лет, при этом обращаемость снизилась на 18,7% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Официальный сайт Темрюкского района Фото: Официальный сайт Темрюкского района

За этот год методами ИФА и ПЦР специалисты исследовали 9767 экземпляров клещей, собранных с людей и объектов окружающей среды. Из 1270 паразитов, снятых непосредственно с пострадавших, в 13 образцах обнаружен иксодовый клещевой боррелиоз.

В регионе продолжаются профилактические мероприятия: уже обработано более 1,7 тыс. га территории от клещей с последующим контролем качества проведенных акарицидных работ. Жители края также могут сдать клещей на исследование в специализированных пунктах Роспотребнадзора.

Алина Зорина