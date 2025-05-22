День рождения Сочи Парка будут отмечать два дня

В программе развлечений праздничное шоу в дельфинарии, цирк Никулина и звездные концерты Вани Дмитриенко и группы Dabro

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Сочи Парк Фото: пресс-служба Сочи Парк

1 июня исполнится 11 лет с момент официального открытия Сочи Парка, первого тематического парка развлечений, идея которого основана на культурном и историческом богатстве России. Праздничные мероприятия по сложившейся в последние годы традиции будут проходить несколько дней — 31 мая и 1 июня.

Основные события развернутся на Главной сцене, расположенной в Краю науки и волшебства. С 12.30 развлекать гостей будут популярные блогеры ALISATOKA, Елизавета Эль, SOFIKO Black2White и любимые герои Сочи Парка — Баба Яга, Кощей и Морская Царевна. Вместе они разыграют море ценных призов, среди которых годовой абонемент в Сочи Парк, проживание в отеле-замке Богатырь, пятизвездочном отеле на Курорте Красная Поляна, отеле Mantera Resort & Congress 5* и Сочи Парк Отеле, а также ужин в ресторане Brunello и vip-экскурсия по винодельне Шато де Талю.

Фото: пресс-служба Сочи Парк

Завершающим событием каждого праздничного дня станут звездные концерты. 31 мая в 20.00 на сцене Сочи Парка выступит Ваня Дмитриенко, один из самых ярких представителей российского шоу-бизнеса. В программе прозвучат проверенные временем хиты и свежие композиции с более зрелыми текстами и глубоким звучанием. А 1 июня гости смогут послушать хиты «Юность», «На часах ноль-ноль», «Услышит весь район» и «Ты знаешь, мам» в исполнении одной из самых душевных и искренних групп современности Dabro.

В праздничные дни и на протяжении всего лета в Сочи Парке ежедневно будет проходить более двадцати развлекательных программ, включая уникальное шоу Цирка Никулина «Сказочная карусель», представление в Дельфинарии, а с 9 июня — ледовую сказку Татьяны Навки «Вечера на хуторе» при участии фигуристов-чемпионов Виктории Синицыной и Никиты Кацалапова.

Также летом завершится приуроченная к сезону «Бесконечные чудеса» реновация Детского уголка — рядом с Дельфинарием откроются два новых семейных аттракциона «Кочки-грибочки» и «Лесная почта».

31 мая и 1 июня Сочи Парк будет работать с 09.30 до 23.00, а со второго июня и до конца лета — до 22.00.

АО «Сочи-Парк», Краснодарский край, пгт. Сириус, ул. Чемпионов, д. 3, оф. 230, ОГРН: 1062310038944