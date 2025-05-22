Суд по заявлению Сбербанка ввел наблюдение в отношении «Тихорецкой автоколонны №1200»

Арбитражный суд Краснодарского края года признал обоснованными требования ПАО «Сбербанк» к ООО «Тихорецкая автоколонна №1200» и ввел в отношении компании процедуру наблюдения сроком на четыре месяца. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Основанием для обращения в суд послужило наличие у должника значительной просроченной задолженности по обязательствам, связанным с поручительством по кредитным договорам, заключенным между Сбербанком и индивидуальным предпринимателем Муратом Хагауджевым. Согласно мировому соглашению от 20 июня 2019 года, утвержденному Прикубанским районным судом Краснодара, размер признанной задолженности перед банком составил более 139 млн руб.

В рамках рассмотрения дела суд включил в реестр требований кредиторов ООО «Тихорецкая автоколонна №1200» задолженность перед ПАО «Сбербанк» в размере 90,5 млн руб., подлежащую удовлетворению в третью очередь. Финансовые санкции подлежат учету отдельно и могут быть удовлетворены после погашения основной суммы долга.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Тихорецкая автоколонна № 1200» зарегистрировано в 2006 году в городе Тихорецке Краснодарского края. Основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Бенефициаром компании является Мурат Хагауджев. Генеральный директор — Магомет Шуов. По итогам 2024 года чистые активы общества составили 24,1 млн руб., при этом выручка за отчетный период не зафиксирована.

Временным управляющим должника назначен Игорь Ясько.

Ходатайство Сбербанка о применении упрощенной процедуры банкротства как в отношении отсутствующего должника было отклонено. Суд пришел к выводу о наличии у общества признаков продолжающейся хозяйственной деятельности: компания сдает отчетность, участвует в судебных заседаниях, что подтверждено соответствующими документами. Кроме того, отсутствуют доказательства, подтверждающие прекращение операций по банковским счетам в течение последнего года.

Следующее заседание по рассмотрению отчета временного управляющего назначено на 6 августа 2025 года.

Богдан Кобец