Убытки лоукостера easyJet выросли на 13%

Британский лоукостер easyJet зафиксировал рост убытков по итогам первой половины финансового года на 13%. Убыток компании до вычета налогов на конец марта составил £394 млн ($529 млн) против £350 млн годом ранее, следует из финансового отчета авиаперевозчика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Компания отчиталась о росте убытков, несмотря на рост выручки, количества перевезенных пассажиров и загруженности рейсов. Выручка перевозчика увеличилась на 8% — с £3,27 млрд до £3,53 млрд. Однако расходы выросли еще больше — на 9% — и составили £3,93 млрд.

Перевозчик рассчитывает на рекордный летний сезон. На третий квартал уже продано 80% билетов на запланированные рейсы, а на четвертый квартал финансового года, который завершится в конце сентября,— уже 42%.

После публикации финансовых результатов акции easyJet упали на 5%.

Кирилл Сарханянц