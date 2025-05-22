Выставки государственных музеев «Исаакиевский собор» и заповедника «Гатчина» из Санкт-Петербурга открываются на «Роза Хутор»

С 24 мая в этнопарке «Моя Россия», в павильоне Санкт-Петербург, начнут работать экспозиции, посвященные российской истории. Они расскажут о двух представительницах царской семьи, отличавшихся подвижничеством и цельностью натуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Розы Хутор Фото: пресс-служба Розы Хутор

На одной площадке будут объединены две экспозиции — «Памяти Марии Федоровны, императрицы-благотворительницы» (1759-1828) и «Мария Федоровна. Датская принцесса — российская императрица. Воспоминания». (1847-1928). Эти две женщины из разных эпох, но они внесли серьезный вклад в историю России.

- Открытие выставок государственного музея «Исаакиевский собор» и музея-заповедника «Гатчина» в этнопарке «Моя Россия» — важный шаг в культурной жизни Сочи. Благодаря этому жители и гости города получают возможность прикоснуться к уникальным материалам и ближе познакомиться с историей нашей страны,— отметили в этнопарке «Моя Россия.

Фотовыставка «Памяти Марии Федоровны, императрицы-благотворительницы» поможет узнать о возникновении в нашей стране системы благотворительных и учебно-воспитательных заведений. Благодаря супруге императора Павла I Марии Федоровне дело благотворения стало делом государственным и обрело монаршее попечение. При активном участии императрицы была создана сеть воспитательных, сиротских, больничных, образовательных и других богоугодных заведений. Именно при Марии Федоровне родилось женское медицинское служение, ранее больных и раненых выхаживали монахини, роды принимали повивальные бабки.

- В экспозиции представлено множество документов и фотографий, которые расскажут не только о парадной стороне воспитательных, сиротских, больничных, образовательных и других богоугодных заведений, но и их повседневной жизни. Посетители смогут познакомиться с копиями документов, включая Присягу Сердобольных вдов, росписи жалований и прочее. В экспозиции представлены материалы Государственного музея «Исаакиевский собор», Российского государственного исторического архива, Центрального государственного архива кинофотофонодокументов СПб, Российской национальной библиотеки, РГБ,— рассказали в этнопарке «Моя Россия».

Выставка «Мария Федоровна. Датская принцесса — российская императрица. Воспоминания» — своего рода лирическое эссе, попытка создать цельный образ одной из интереснейших женщин в истории России ХIХ-ХХ века. На ее долю выпало очень много испытаний: смерть жениха, прощание с родиной, потеря любимого мужа, императора Александра III, эмиграция, убийство сыновей. Но все эти несчастья не сломили цельную, религиозную натуру императрицы. Проект основан на архивных фотографиях из коллекции музея-заповедника «Гатчина», Госархива Российской Федерации, собраний из Дании и Великобритании, дневниковых записях и воспоминаниях, а также изображениях мемориальных предметов, принадлежавших императрице.

Торжественное открытие экспозиций «Памяти Марии Федоровны, императрицы-благотворительницы» и «Мария Федоровна. Датская принцесса — российская императрица. Воспоминания» состоится 24 мая в 15:00 в павильоне «Санкт-Петербург» этнопарка «Моя Россия» курорта «Роза Хутор». На нем будут присутствовать научные сотрудники музеев, которые ответят на вопросы гостей. Выставки будут работать до 24 мая 2026 года. Посещение — бесплатно, по билету в этнопарк ежедневно с 10:00 до 20:00.

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