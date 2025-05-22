Большинство краснодарцев летом поедут в Москву и Санкт-Петербург

Краснодарские семьи с детьми в летний сезон 2025 года преимущественно планируют отдыхать в столице и на юге России. Согласно данным сервиса путешествий «Туту», с которыми ознакомился «Ъ-Кубань», большинство жителей региона (88%) выбирают для поездок железнодорожный транспорт, еще 11% предпочитают авиаперелеты, 1% — автобусы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Анализ продаж билетов на летние месяцы показал, что наиболее популярным направлением у краснодарцев стала Москва, на которую приходится 27% всех покупок. Санкт-Петербург занял третью позицию в списке востребованных направлений, набрав 8% от общего количества заказов. На втором месте — поездки по самому Краснодарскому краю: их доля составила 18%. В топ-рейтинге также оказались Ростовская область (6%), Воронежская (3%), а также Волгоградская, Свердловская, Саратовская области и Республика Татарстан, каждая из которых получила по 2% голосов потребителей.

Как отметила руководитель отдела маркетингового анализа сервиса «Туту» Ольга Котельникова, традиционно высокий интерес к столичным направлениям связан с культурной и развлекательной инфраструктурой городов, а внутрирегиональные поездки остаются популярными за счет доступности и разнообразия отдыха на юге.

Вячеслав Рыжков