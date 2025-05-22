В Нижнем Новгороде торговали поддельной продукцией калужского завода

Полиция возбудила уголовное дело о незаконном использовании средств индивидуализации товаров (ч. 1 ст. 180 УК РФ) по заявлению ООО «Калужский кабельный завод». В компании сообщили, что обнаружили в Нижнем Новгороде поддельную продукцию под своей торговой маркой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В декабре 2024 года сотрудники завода обнаружили, что кабели, якобы произведенные на предприятии, продают на улице Гурьевской в Нижнем Новгороде. Компания купила образец и отправила его на экспертизу, которая установила, что продукция не соответствует ГОСТ и не была выпущена в Калуге. Полиция изъяла все кабели с признаками контрафактности.

В рамках расследования сотрудники МВД установят возможных других причастных к производству контрафакта лиц, а также места продажи продукции и схемы ее вывода на рынок.

Владимир Зубарев