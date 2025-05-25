АльфаСтрахование откроет в Ставрополе Центр страховой экспертизы для сельхозпроизводителей

Компания «АльфаСтрахование» провела 21 мая пресс-конференцию в Ставрополе, где представила результаты деятельности и стратегические планы. В 2024 году объем брутто-сборов организации достиг 500 млрд руб. Выплаты по КАСКО и ОСАГО за прошлый год составили 60 млрд руб. Компания также организовала 25 млн обращений за медицинской помощью.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерия Алтухова, ИА «Победа26» Фото: Валерия Алтухова, ИА «Победа26»

Генеральный директор «АльфаСтрахование» Владимир Скворцов обозначил ключевые направления развития компании в 2025 году. Среди них — технологическая эволюция с внедрением искусственного интеллекта, который уже позволяет обрабатывать около половины страховых случаев в онлайн-режиме.

Еще одним важным трендом он назвал «разворот на Восток» — адаптация страховых продуктов к новым реалиям. Более 70% новых застрахованных автомобилей по КАСКО — китайского производства, что требует пересмотра подходов к страхованию и ремонту.

«Мы убеждены, что период высокой ключевой ставки подходит к концу»,— отметил Владимир Скворцов, говоря о влиянии макроэкономических факторов на бизнес.

Директор Южного регионального центра «АльфаСтрахование» Николай Дорофеев сообщил, что компания сохраняет лидерство на рынке КАСКО и ОСАГО в ЮФО и занимает второе место по ДМС в СКФО. Особое внимание в регионе уделяется агрострахованию.

«АльфаСтрахование» планирует войти в топ-2 игроков и ежегодно удваивать сборы на рынке сельхозстрахования Ставрополья и Юга в целом, в том числе за счет вовлечения новых сельхозтоваропроизодителей. В связи с этим в 2025 году компания откроет в Ставропольском крае Центр страховой экспертизы для развития рынка и поддержки сельхозпроизводителей.

«Мы видим растущий спрос на квалифицированную помощь в аграрной отрасли — от оценки рисков до получения компенсации при ущербе. Новый Центр компетенций станет опорной площадкой для развития технологичного и ориентированного на клиента подхода к сельхозстрахованию в Южном федеральном округе»,— пояснил Николай Дорофеев.

Тариф агрострахования составляет от 1 до 6%. Компания предлагает как мультирисковые договоры, охватывающие около 26 видов рисков, так и страхование от чрезвычайных ситуаций.

Николай Дорофеев отметил рост количества опасных природно-климатических явлений, подтвержденный данными Росгидромета: за последние 45 лет их число увеличилось в четыре раза — примерно со 100 в 80-е годы до 493 в 2024 году.

Генеральный директор «АльфаСтрахование» Владимир Скворцов добавил, как важно страховаться, с учетом увеличения за последние годы частоты ЧС в отрасли и величины убытков. «Если что-то произошло с урожаем, ты не сможешь посеять новый. Это длинный цикл сельхозпроизводства, на который накладываются катастрофические последствия природных катаклизмов — засуха, заморозки и другие неблагоприятные факторы. Поэтому чтобы не страховаться — это надо быть ну очень «отважным» человеком, — считает он.

По данным Национального союза агростраховщиков, только в Ставропольском крае страховые компании выплатили в 2024 году в связи с заморозками и засухами 1,5 млрд руб. аграриям. При этом в регионе застраховано только 35% посевных площадей.

АО "АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ", www.alfastrah.ru