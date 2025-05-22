Крепки iPhone, да ловки и воры

Financial Times нашла крупнейшее в мире хранилище украденных iPhone. Речь о районе в китайском городе Шэньчжэнь. По данным газеты, сюда стекаются телефоны со всего мира. Техника, украденная или утерянная в Европе и США, попадает в Китай через Гонконг. А потом, возможно, в виде запчастей отправляется в страны Глобального Юга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Китай — не единственный пункт назначения для краденых iPhone. Своей историей с “Ъ FM” поделилась жительница Барселоны Анна: «В прошлом году в Испании у меня украли iPhone. На улице я разговаривала по телефону, ко мне подъехал человек на электросамокате, просто выхватил у меня телефон и уехал в закат. Я добралась до полиции, подала заявление. У меня его приняли, очень мне посочувствовали. Я так понимаю, что это одна из миллиона историй, которые здесь происходят практически ежедневно.

Я вернулась домой из полиции и смогла отследить свой iPhone, в каком конкретно доме он находится. Но полицейские, даже видя, где именно находится телефон, не имеют права заходить в это жилье. Нужно разрешение суда. Это очень сложно, долго, и никто этим не занимается. Есть ребята, которые собираются группами и идут силой отбирать украденные вещи. Часто это приводит к дракам. То есть это был не мой путь. Но и полиция не смогла мне ничем помочь. В полиции мне, кстати, сказали, что если этот телефон окажется в каком-то публичном месте, например, в аэропорту или на вокзале, тогда нужно будет как-то быстро связаться, попросить приехать, туда они уже приедут и смогут отобрать.

Получается, что нужно было сидеть и смотреть за перемещениями телефона, когда он окажется в каком-нибудь публичном месте, а не дома. Но я, естественно, этим не занималась. И однажды я снова зашла в программу по отслеживанию iPhone и выяснила, что он оказался в Марокко. Я так понимаю, что это довольно частая история, с которой сталкиваются те, у кого крадут технику, по крайней мере, в Испании. Несколько дней он перемещался по Марокко, а потом перестал отображаться в моей программе. Предполагаю, что его наконец разобрали на запчасти».

По данным Financial Times, многих продавцов вовсе не смущает блокировка через iCloud, и они прямо указывают на нее в рекламных объявлениях. Такие устройства стоят на треть, а то и на две трети дешевле. А что происходит с украденными iPhone в России? На этот вопрос “Ъ FM” ответил IT-эксперт Сергей Вильянов: «В России, насколько я знаю, в последнее время iPhone стали воровать заметно реже, потому что новые модели очень сильно зачипованы. То есть даже модули — камеры, аккумулятор, экран — нельзя куда-то переставить без последствий.

Если человек не включил режим украденного телефона, тогда использовать деталь можно, но устройство все равно будет писать, что она не родная. А если этот режим включен, такую деталь вообще использовать нельзя, смысла в этом никакого нет. Плюс еще есть большой риск, что в момент, когда деталь тестируется, она еще не объявлена украденной, а если потом человек включит этот режим, то деталь превратится в тыкву. Поэтому у нас сейчас границы не то чтобы на замке, но вывозить все-таки гораздо труднее и дороже, чем раньше, и какого-то глубокого смысла в этом во всем нет.

Что касается ситуации с Китаем, у них очень серьезные производственные мощности, которые позволяют эффективно перерабатывать устройства. В Китае все разбирается на детали: от экрана отделяется подложка, сенсорный слой и прочее. То есть происходит дополнительный разбор. В таком виде это может пригождаться при создании совместимых комплектующих. Вобщем-то, хороший корпус — это тоже деньги, как ни крути. То есть если это поставлено на поток, то почему бы и нет».

В разговоре с Financial Times продавцы телефонов утверждают, что не могут взломать пароли. Хотя пострадавшие сообщают на специализированных форумах, что нередко им пишут из Китая, угрожают и требуют отвязать устройство от учетной записи.

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Илья Сизов