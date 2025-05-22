В Оренбуржье прокурор потребовал обследовать детский сад 1938 года постройки

Прокуратурой Медногорска проведена проверка исполнения законодательства о безопасном содержании и эксплуатации образовательных учреждений, сообщили в региональном надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ходе проверки было установлено, что здание детского сада № 1 возведено в 1938 году. Образовательную организацию посещает свыше 40 воспитанников, однако техническое обследование постройки не проводилось свыше 15 лет.

Прокурор города в судебном порядке потребовал от руководства детсада и местной администрации провести детально-инструментальное обследование здания учреждения.

Суд поддержал исковое заявление прокурора.

Алексей Алексеев