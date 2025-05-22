Как нападали на израильских дипломатов

4 мая 1970 года в здании посольства Израиля в Асунсьоне трое вооруженных палестинцев застрелили сотрудницу Эдну Пеэр. Секретарь посла в Парагвае Диана Заблук была тяжело ранена. Преступники из палестинского движения ФАТХ были задержаны и осуждены.

28 мая 1971 года в Стамбуле был убит израильский консул Эфраим Эльром. За несколько дней до этого он был похищен боевиками «Народно-освободительной армии Турции», которые требовали от турецкого правительства освобождения из тюрем своих сторонников. После отказа дипломат был найден застреленным.

19 сентября 1972 года в Лондоне сельскохозяйственный атташе в посольстве Израиля Ами Шачори погиб при взрыве отправленной ему по почте бомбы. Ответственность взяла на себя палестинская радикальная организация «Черный сентябрь».

1 июля 1973 года в Вашингтоне возле своего дома был застрелен Йосеф Аллон, атташе ВВС при посольстве Израиля в США. Дело не раскрыто.

3 апреля 1982 года в Париже молодая женщина застрелила атташе посольства Израиля Яакова Бар-Симантова. Ответственность взяла на себя организация «Революционные вооруженные группировки Ливана».

7 марта 1992 года в Анкаре начальник службы безопасности посольства Израиля Эхуд Садан погиб в результате взрыва бомбы. Устройство было прикреплено к его автомобилю. Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Исламский джихад».

17 марта 1992 года в Буэнос-Айресе пикап, управляемый террористом-смертником и начиненный взрывчаткой, врезался в фасад посольства Израиля. В результате взрыва были разрушены здание диппредставительства, церковь и близлежащее здание школы. 28 человек погибли, около 300 пострадали.

17 февраля 1999 года около 100 сторонников Рабочей партии Курдистана (РПК), вооруженных железными прутьями, ворвались в консульство Израиля в Берлине в знак протеста против предполагаемого участия «Моссада» в поимке лидера РПК Абдуллы Оджалана. Охрана консульства открыла огонь, три человека были убиты, 14 ранены.