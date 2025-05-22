Азовский порт теряет до 40% мощности из-за аварийной подъездной дороги
Азовский международный морской порт теряет до 40% объема грузооборота из-за разрушенной подъездной дороги. Об этом сообщают «Ведомости Юг» со ссылкой на председателя экспертного совета при уполномоченном по защите прав предпринимателей Ростовской области Игоря Симакова.
Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ
Из сообщения следует, что участок дороги от Кагальницкого шоссе (проходит через Азов по улице Конечной) до порта покрыт ямами, размер которых превышает все допустимые нормативы. Ситуация усугубляется в период уборки урожая, когда большегрузы с зерном массово едут в порт. Они не могут вовремя добраться до терминала и разгрузиться. Альтернативные маршруты при этом перекрыты бетонными блоками.
По словам эксперта, на дороге постоянно образуются пробки, из-за чего порт теряет до 40% своих мощностей.
Азовский морской порт соединяет Средиземное море с внутренней водной транспортной системой России, которая проходит через Волго-Донской канал к Каспийскому морю, Волгу и систему северных рек. Порт обеспечивает выход судов грузоподъемностью до 3,5 тыс. тонн, в его состав входит 14 терминалов с 35 причальными стенками общей мощностью 16,5 млн т.