Азовский порт теряет до 40% мощности из-за аварийной подъездной дороги

Азовский международный морской порт теряет до 40% объема грузооборота из-за разрушенной подъездной дороги. Об этом сообщают «Ведомости Юг» со ссылкой на председателя экспертного совета при уполномоченном по защите прав предпринимателей Ростовской области Игоря Симакова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что участок дороги от Кагальницкого шоссе (проходит через Азов по улице Конечной) до порта покрыт ямами, размер которых превышает все допустимые нормативы. Ситуация усугубляется в период уборки урожая, когда большегрузы с зерном массово едут в порт. Они не могут вовремя добраться до терминала и разгрузиться. Альтернативные маршруты при этом перекрыты бетонными блоками.

По словам эксперта, на дороге постоянно образуются пробки, из-за чего порт теряет до 40% своих мощностей.

Азовский морской порт соединяет Средиземное море с внутренней водной транспортной системой России, которая проходит через Волго-Донской канал к Каспийскому морю, Волгу и систему северных рек. Порт обеспечивает выход судов грузоподъемностью до 3,5 тыс. тонн, в его состав входит 14 терминалов с 35 причальными стенками общей мощностью 16,5 млн т.

Мария Хоперская