В Челябинске временно отменят движение трамваев в Металлургический район

Четыре трамвая в Челябинске изменят маршруты при движении в Металлургический район. Причиной стал ремонт транспортного переезда, сообщает пресс-служба ООО «ЧелябГЭТ».

Работы организуют на перекрестке улиц 50-летия ВЛКСМ и Черкасской. Ограничения вводятся с 9:00 23 мая, и будут действовать до 6:00 26 мая. Маршруты временно поменяют трамваи №3, 14, 18 и 20. Они будут следовать только до остановки Першино.

Кроме того, отменяется маршрут №19 Коксохим — Чичерина. В связи с этим трамвай №9, который двигается от ЦХП до Коксохима, продолжит движение в составе шести вагонов.