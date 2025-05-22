Волжское пароходство открыло навигацию для будущих речников и моряков
В этом году торжественная церемония прошла на федеральном уровне при участии более 140 курсантов и студентов вузов-партнеров со всей России. Мероприятие дало старт очередному сезону плавательной практики для флотской молодежи.
Слева направо: Игорь Горбачев, заместитель директора по воспитательной работе АВТ РУТ (МИИТ), Денис Костюничев, проректор по среднему профессиональному образованию-начальник НРУ имени И.П. Кулибина, Татьяна Шорина, заведующая производственной практикой БГК, Кирилл Частнов, директор ГГК, Анастасия Царская, директор по работе с персоналом Волжского пароходства, Сергей Веселков, заместитель генерального директора по безопасности Волжского пароходства, Дмитрий Участкин, директор НДРП.
Это ежегодное событие символизирует новые возможности, которые открываются перед будущими специалистами: в составе опытных экипажей ребята сделают еще один важный шаг на пути к карьере своей мечты.
«В этом году открытие молодежной навигации проходит с особым, федеральным размахом. По традиции оно проводится под вымпелом Волжского пароходства. Нашему главному символу в прошлом году исполнилось 100 лет, и теперь уже 101 год он сопровождает суда и экипажи. От себя лично и от лица компании поздравляю курсантов с этим знаменательным днем. Желаю оставаться верными выбранной профессии, уверенно преодолевать трудности и постигать флотскую науку. Семь футов под килем и в добрый путь!» — отметил заместитель генерального директора по безопасности компании «Волжское пароходство» Сергей Веселков.
Сергей Веселков, заместитель по безопасности судоходства Волжского пароходства
«Сегодня для нас особенный день — мы открываем молодежную навигацию и начинаем плавательную практику, которая для многих станет первым шагом в увлекательную флотскую жизнь. В этом году в мероприятии участвуют более 140 курсантов из семи профильных учебных заведений. География нашего сотрудничества за последнее время значительно расширилась: теперь среди партнеров есть вузы, техникумы и колледжи из разных регионов России, от Благовещенска до Новороссийска. В 2024-м практику в компании прошли 616 будущих моряков и речников — это большая цифра для отрасли. Особенно приятно, что большинство курсантов стали нашими коллегами. Экипажи с радостью передают ребятам знания и опыт, вдохновляют их, помогают им осваивать профессию. Поздравляю курсантов с началом навигации! Уверена, что вскоре вы тоже станете частью нашей большой команды», — отметила директор по работе с персоналом компании «Волжское пароходство» Анастасия Царская.
Курсанты торжественно несут флаг навигации — красный вымпел «Волжского пароходства»
В праздничном мероприятии у здания Волжского пароходства в Нижнем Новгороде приняли участие 7 профильных учебных заведений:
• Сибирский государственный университет водного транспорта, г. Новосибирск;
• Академия водного транспорта Российского университета транспорта (МИИТ), г. Москва;
• Нижегородское детское речное пароходство;
• Нижегородское ордена «Знак почета» речное училище им. И. П. Кулибина;
• Городецкий Губернский колледж;
• Борский Губернский колледж;
• Чкаловский техникум транспорта и информационных технологий.
Онлайн-привет присутствующим также передали студенты из Санкт-Петербурга (Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова), Благовещенска (Амурского филиала Морского государственного университета имени адмирала Г. И. Невельского) и Волгограда (Волгоградского техникума водного транспорта имени адмирала флота Н. Д. Сергеева).
«Развитие водного транспорта — ключевая стратегическая задача России, направленная на укрепление межрегиональных и международных связей. Профессия моряка была и останется востребованной, ведь это не просто работа — это командное дело, непрерывное обучение и совершенствование. Открытие молодежной навигации — важный шаг к тому, чтобы курсанты получали бесценный опыт на практике. От всей души поздравляю вас с этим праздником! Желаю здоровья, безопасного плавания и благополучия!» — прокомментировал заместитель директора по воспитательной работе Академии водного транспорта Российского университета транспорта (МИИТ) Игорь Александрович Горбачев.
Участники открытия молодежной навигации
Во время церемонии коллективы учебных заведений выступили с творческими номерами, а почетное право ударить в рынду было предоставлено курсантам Сибирского государственного университета водного транспорта и Нижегородского ордена «Знак почета» речного училища им. И. П. Кулибина. Все участники мероприятия получили памятные подарки от Волжского пароходства.
Благодаря сотрудничеству компании с профильными учебными заведениями 80% позиций рядового состава закрываются курсантами, при этом 30% из них при ежегодном выборе места практики возвращаются в Волжское пароходство. По итогам 2024 года 616 курсантов сделали первые шаги в профессии в составе опытных экипажей компании — это один из лучших результатов в судоходной отрасли. По сравнению с 2023 годом количество молодых специалистов выросло в 1,5 раза, а с 2022 годом — в 2 раза.
Волжское пароходство не только обеспечивает курсантов плавательной практикой, но и привлекает к участию в корпоративных мероприятиях и спецпроектах. Например, в 2024 году три студентки Городецкого Губернского колледжа были приглашены на конкурс профессионального мастерства судовых поваров Волжского пароходства, курсанты нижегородских образовательных учреждений приняли участие в открытии навигации на Верхней Волге и молодежной навигации. Будущие флотские специалисты боролись за звание лучших в онлайн-марафоне «Будни на судне», а также вели блоги для уникального проекта о практикантах «Алло, мам!»
Курсанты Сибирского государственного университета водного транспорта
Партнерство компании и образовательных учреждений продолжается и на берегу. За последние два года Волжское пароходство открыло пять брендированных аудиторий, в которых уже сейчас учатся курсанты: в Волгоградском техникуме водного транспорта, Нижегородском детском речном пароходстве, Государственном университете морского и речного флота им. С. О. Макарова в Санкт-Петербурге, Волжском государственном университете водного транспорта и Нижегородском ордена «Знак Почета» речном училище им. И. П. Кулибина.
АО «Судоходная компания «Волжское пароходство»
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