Волжское пароходство открыло навигацию для будущих речников и моряков

В этом году торжественная церемония прошла на федеральном уровне при участии более 140 курсантов и студентов вузов-партнеров со всей России. Мероприятие дало старт очередному сезону плавательной практики для флотской молодежи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: Игорь Горбачев, заместитель директора по воспитательной работе АВТ РУТ (МИИТ), Денис Костюничев, проректор по среднему профессиональному образованию-начальник НРУ имени И.П. Кулибина, Татьяна Шорина, заведующая производственной практикой БГК, Кирилл Частнов, директор ГГК, Анастасия Царская, директор по работе с персоналом Волжского пароходства, Сергей Веселков, заместитель генерального директора по безопасности Волжского пароходства, Дмитрий Участкин, директор НДРП.

Слева направо: Игорь Горбачев, заместитель директора по воспитательной работе АВТ РУТ (МИИТ), Денис Костюничев, проректор по среднему профессиональному образованию-начальник НРУ имени И.П. Кулибина, Татьяна Шорина, заведующая производственной практикой БГК, Кирилл Частнов, директор ГГК, Анастасия Царская, директор по работе с персоналом Волжского пароходства, Сергей Веселков, заместитель генерального директора по безопасности Волжского пароходства, Дмитрий Участкин, директор НДРП.



Это ежегодное событие символизирует новые возможности, которые открываются перед будущими специалистами: в составе опытных экипажей ребята сделают еще один важный шаг на пути к карьере своей мечты.

«В этом году открытие молодежной навигации проходит с особым, федеральным размахом. По традиции оно проводится под вымпелом Волжского пароходства. Нашему главному символу в прошлом году исполнилось 100 лет, и теперь уже 101 год он сопровождает суда и экипажи. От себя лично и от лица компании поздравляю курсантов с этим знаменательным днем. Желаю оставаться верными выбранной профессии, уверенно преодолевать трудности и постигать флотскую науку. Семь футов под килем и в добрый путь!» — отметил заместитель генерального директора по безопасности компании «Волжское пароходство» Сергей Веселков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Веселков, заместитель по безопасности судоходства Волжского пароходства

Сергей Веселков, заместитель по безопасности судоходства Волжского пароходства



«Сегодня для нас особенный день — мы открываем молодежную навигацию и начинаем плавательную практику, которая для многих станет первым шагом в увлекательную флотскую жизнь. В этом году в мероприятии участвуют более 140 курсантов из семи профильных учебных заведений. География нашего сотрудничества за последнее время значительно расширилась: теперь среди партнеров есть вузы, техникумы и колледжи из разных регионов России, от Благовещенска до Новороссийска. В 2024-м практику в компании прошли 616 будущих моряков и речников — это большая цифра для отрасли. Особенно приятно, что большинство курсантов стали нашими коллегами. Экипажи с радостью передают ребятам знания и опыт, вдохновляют их, помогают им осваивать профессию. Поздравляю курсантов с началом навигации! Уверена, что вскоре вы тоже станете частью нашей большой команды», — отметила директор по работе с персоналом компании «Волжское пароходство» Анастасия Царская.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Курсанты торжественно несут флаг навигации — красный вымпел «Волжского пароходства»

Курсанты торжественно несут флаг навигации — красный вымпел «Волжского пароходства»



В праздничном мероприятии у здания Волжского пароходства в Нижнем Новгороде приняли участие 7 профильных учебных заведений:

• Сибирский государственный университет водного транспорта, г. Новосибирск;

• Академия водного транспорта Российского университета транспорта (МИИТ), г. Москва;

• Нижегородское детское речное пароходство;

• Нижегородское ордена «Знак почета» речное училище им. И. П. Кулибина;

• Городецкий Губернский колледж;

• Борский Губернский колледж;

• Чкаловский техникум транспорта и информационных технологий.

Онлайн-привет присутствующим также передали студенты из Санкт-Петербурга (Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова), Благовещенска (Амурского филиала Морского государственного университета имени адмирала Г. И. Невельского) и Волгограда (Волгоградского техникума водного транспорта имени адмирала флота Н. Д. Сергеева).

«Развитие водного транспорта — ключевая стратегическая задача России, направленная на укрепление межрегиональных и международных связей. Профессия моряка была и останется востребованной, ведь это не просто работа — это командное дело, непрерывное обучение и совершенствование. Открытие молодежной навигации — важный шаг к тому, чтобы курсанты получали бесценный опыт на практике. От всей души поздравляю вас с этим праздником! Желаю здоровья, безопасного плавания и благополучия!» — прокомментировал заместитель директора по воспитательной работе Академии водного транспорта Российского университета транспорта (МИИТ) Игорь Александрович Горбачев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участники открытия молодежной навигации

Участники открытия молодежной навигации



Во время церемонии коллективы учебных заведений выступили с творческими номерами, а почетное право ударить в рынду было предоставлено курсантам Сибирского государственного университета водного транспорта и Нижегородского ордена «Знак почета» речного училища им. И. П. Кулибина. Все участники мероприятия получили памятные подарки от Волжского пароходства.

Благодаря сотрудничеству компании с профильными учебными заведениями 80% позиций рядового состава закрываются курсантами, при этом 30% из них при ежегодном выборе места практики возвращаются в Волжское пароходство. По итогам 2024 года 616 курсантов сделали первые шаги в профессии в составе опытных экипажей компании — это один из лучших результатов в судоходной отрасли. По сравнению с 2023 годом количество молодых специалистов выросло в 1,5 раза, а с 2022 годом — в 2 раза.

Волжское пароходство не только обеспечивает курсантов плавательной практикой, но и привлекает к участию в корпоративных мероприятиях и спецпроектах. Например, в 2024 году три студентки Городецкого Губернского колледжа были приглашены на конкурс профессионального мастерства судовых поваров Волжского пароходства, курсанты нижегородских образовательных учреждений приняли участие в открытии навигации на Верхней Волге и молодежной навигации. Будущие флотские специалисты боролись за звание лучших в онлайн-марафоне «Будни на судне», а также вели блоги для уникального проекта о практикантах «Алло, мам!»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Курсанты Сибирского государственного университета водного транспорта

Курсанты Сибирского государственного университета водного транспорта



Партнерство компании и образовательных учреждений продолжается и на берегу. За последние два года Волжское пароходство открыло пять брендированных аудиторий, в которых уже сейчас учатся курсанты: в Волгоградском техникуме водного транспорта, Нижегородском детском речном пароходстве, Государственном университете морского и речного флота им. С. О. Макарова в Санкт-Петербурге, Волжском государственном университете водного транспорта и Нижегородском ордена «Знак Почета» речном училище им. И. П. Кулибина.

АО «Судоходная компания «Волжское пароходство»