Коллекцию пермских древностей представят на выставке в Санкт-Петербурге

С 7 июня по 13 июля 2025 года в Музее Фаберже в Санкт-Петербурге пройдет выставка «Открытый мир. Современное искусство Пермского края». Как сообщается на сайте музея, серия выставок «Открытый мир» посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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Экспозиция включает более 110 живописных, графических и скульптурных произведений, созданных преимущественно в конце ХХ — начале XXI века.

Кроме этого, в Северной столице будет представлена коллекция пермских исторических артефактов эпохи бронзы, «оказавших значительное влияние на формирование символов региональной идентичности». В частности, в Музее Фаберже представят экспонаты из собрания Пермской художественной галереи, Пермского краеведческого музея, музея политических репрессий и частных собраний.