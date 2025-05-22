«Главное новшество — все модификации будут исключительно гибридными»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, что изменилось во внешности и технических характеристиках модели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Toyota Фото: Toyota

В среду состоялась мировая премьера новой Toyota RAV4 — вот уже три десятка лет одного из самых популярных и самых любимых кроссоверов в мире. Модель появилась на свет в 1994 году как автомобиль для активного отдыха. Собственно, RAV — это Recreation Active Vehicle, а «четверка» обозначает полный привод. С тех пор сменилось пять поколений модели. Самым популярным стало четвертое поколение, в первой половине 2018 года установившее рекорд — за шесть месяцев было продано без малого 409 тыс. машин, что позволило Toyota RAV4 стать самым популярным кроссовером в мире.

Формально автомобиль, представленный на этой неделе, — это не новинка, а обновление машины, представленной в 2019-м, однако внешность кроссовера поменялась очень сильно. Теперь в ней есть что-то китайское, отчасти напоминающее какой-нибудь Exeed. Впрочем, внешность кроссовера может быть разной в зависимости от модификации: обычной, внедорожной или спортивной.

Главное новшество в плане техники — все модификации RAV4 теперь будут исключительно гибридными. В качестве силового агрегата будет предложен 2,5-литровый бензиновый мотор либо в обычном гибридном варианте, либо подзаряжаемом. Моноприводная версия Toyota RAV4 развивает 226 л. с., полноприводная — 236 л. с. Подзаряжаемый гибрид будет только полноприводным, с силовой установкой мощностью 320 л. с., которая позволит проехать на чистом электричестве до 80 км.

В салоне на центральной панели установлен 10,5-дюймовый дисплей мультимедиасистемы. Более крупный центральный экран (12,9 дюйма) доступен за доплату, как и проекционный дисплей. Физических кнопок и переключателей стало меньше. Еще любопытная деталь: объем багажника увеличился на 16 л за счет переработанных спинок кресел второго ряда.

На тех рынках, где Toyota представлена официально, продажи нового кроссвера RAV4 должны начаться в конце нынешнего года.

Дмитрий Гронский