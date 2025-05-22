Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Сдвоенные «Ласточки» будут ходить между Нижним Новгородом и Москвой до сентября

Горьковская железная дорога (ГЖД, филиал ОАО «Российские железное дороги») продлила срок работы сдвоенных составов скоростных поездов «Ласточка» на маршруте Нижний Новгород — Москва до 1 сентября. По данным ГЖД, это решение принято из-за высокого спроса на перевозку пассажиров на этом маршруте.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Десятивагонные «Ласточки» из Москвы отправляется каждый день в 21:15 и прибывают в Нижний Новгород в 01:13. Из Нижнего Новгорода они уходят в Москву в 04:51 и прибывает на конечный пункт в 09:09.

В январе-апреле 2025 года на маршруте Нижний Новгород – Москва «Ласточки» перевезли свыше 1,1 млн пассажиров. Сдвоенные поезда начали работать на этом маршруте с 25 апреля.

Андрей Репин

Новости компаний Все