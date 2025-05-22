На Кубани отмечается сокращение вакансий в туристической сфере

Количество вакансий в туристической отрасли Краснодарского края сократилось с 18 до 13,5 тыс. за год, при этом эксперты фиксируют недобор персонала более 40% и прогнозируют сохранение кадрового дефицита летом 2025 года. Об этом пишет «BFM Кубань» со ссылкой на пресс-службу hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Медианная предлагаемая зарплата в туристической отрасли Кубани по итогам апреля составила 60 тыс. руб., тогда как соискатели в среднем рассчитывают на 70 тыс. руб.

Екатерина Никифорова, пресс-секретарь hh.ru Юг, отмечает, что в сфере туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса по итогам апреля 2025 года дефицита кадров не наблюдается. Индекс конкуренции сейчас 4,8 резюме на вакансию. При этом эксперт подчеркивает, что существуют категории особо востребованных специалистов: «Прямо сейчас есть и крайне дефицитные специалисты. Здесь выделяются особенно повара, пекари, кондитеры, у горничной тут примерно два резюме на вакансию».

Алексан Мкртчян, вице-президент Альянса туристических агентств и генеральный директор турсети «Розовый слон», подтверждает наличие кадрового дефицита. По его словам, недобор персонала превышает 40% – не хватает поваров, горничных и официантов.

«Многие отели работают с апреля по ноябрь. А с начала ноября по конец апреля они стоят закрытыми. Владелец отеля думает, что он экономит деньги, может быть, это и так, хотя экономит он копейки на зарплате», – поясняет Мкртчян.

По его мнению, высшее образование не требуется ни официантам, ни горничным, ни поварам. Важно специализированное обучение.

Данные сервиса SuperJob свидетельствуют о том, что в крае наблюдается дефицит поваров, пекарей, официантов, администраторов, барменов и горничных. Количество вакансий в туристической сфере уменьшилось на 3% по сравнению с прошлым годом, при этом число резюме возросло на 13%. Несмотря на такую динамику, аналитики прогнозируют, что летом 2025 года персонала на курортах Краснодарского края по-прежнему будет недостаточно.

Алина Зорина