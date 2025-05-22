В Ростове на благоустройство территории у отеля «Амакс» уйдет 74 млн рублей
В Ростове-на-Дону планируют благоустроить территорию у гостиницы «Амакс». На это уйдет около 74 млн руб. Об этом сообщает город N со ссылкой на члена комиссии по сохранению архитектурно-градостроительного облика донской столицы Александра Ломтева.
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
Из сообщения следует, что в указанную сумму входит демонтаж (35 млн руб.), строительство фонтана (34 млн руб.) и озеленение (3-5 млн руб.). Работы по демонтажу понадобятся, поскольку около 78% территории перед «Амаксом» застроено.
В рамках проекта на территории создадут тихую озелененную зону с беседками и детской площадкой, а также скейт-парк. Также в парке поставят лавочки, где одновременно смогут разместиться 360 человек.
Центром территории станет фонтан-театр. Объект будет управляться компьютером и создавать различные водные картины.