Экс-замначальника реакторного цеха Курской АЭС заподозрили в получении взятки

Ленинский районный суд Курска удовлетворил ходатайство следствия и постановил заключить под стражу на месяц и восемь суток бывшего замначальника реакторного цеха № 2 Курской АЭС Евгения Широких. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судебной системы Курской области Фото: объединенная пресс-служба судебной системы Курской области

Расследованием уголовного дела занимается управление СКР по Курской области. Оно возбуждено по материалам регионального УФСБ.

По версии следствия, в 2020 году Евгений Широких получил Porsche Macan за действия, входящие в его служебные обязанности, а именно за содействие в заключении договоров на поставку и прием оборудования для нужд атомной станции». По данным «Ъ-Черноземье», автомобиль до этого уже был в употреблении и стоил порядка 2,3 млн руб.

Анна Швечикова