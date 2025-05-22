Директора «Подписных изданий» обвинили в участии в нежелательной организации

На директора петербургского книжного магазина «Подписные издания» Елену Орлову составили протокол об участии в деятельности нежелательной организации (ст. 20.33 КоАП). Об этом сообщила глава пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева. По ее словам, основанием для протокола стала продажа в магазине книги Игоря Олиневича «Еду в Магадан».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Госпожа Лебедева пояснила, что указанная книга была издана при поддержке Федерации анархического черного креста (ABCF), признанного в России нежелательным. 27 декабря 2024 года книгу в «Подписных изданиях» купил «один гражданин». Был ли составлен протокол на основании его заявления — не уточняется. Протокол в отношении директора магазина рассмотрит Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга.

10 апреля СМИ сообщали, что правоохранительные органы провели в «Подписных изданиях» обыск, по итогам которого изъяли несколько десятков книг, содержащих «признаки ЛГБТ-идеологии» (движение признано в РФ экстремистским и запрещено). Журналистка Ксения Собчак писала, что вопросы возникли к книгам издательства Ad Marginem.

21 мая Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал книжный магазин на 800 тыс. руб. по протоколу о пропаганде ЛБГТ (движение признано в РФ экстремистским и запрещено). Поводом стала продажа трех книг Ad Marginem — «О женщинах» и «Против интерпретации и другие эссе» Сьюзан Зонтаг, а также книги «Тело каждого» Оливии Лэнг.

Полина Мотызлевская