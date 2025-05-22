В Тепличном директор школы уволил учителя за «Сына полка», но получил выговор

В поселке Тепличный Саратовской области после увольнения учительницы за спектакль по произведению Валентина Катаева «Сын полка» директор школы и его заместитель получили выговоры. Спектакль был поставлен в честь 80-летия Победы, но вызвал критику из-за использования нацистской символики.

Проверку провели сотрудники областного комитета по контролю и надзору в сфере образования и работники районной администрации. Выяснилось, что программа деятельности школьного театра не была утверждена, а рабочая программа воспитания и календарный план не были согласованы. Визуальные атрибуты, использованные в спектакле, оказались необязательными, что вызвало вопросы о правомерности их использования.

Директор школы Елена Зеленская признала ошибки администрации и пообещала усилить контроль за сценарием и реквизитом. Она подчеркнула, что тема войны требует особой осторожности и тактичности. Министерству образования рекомендовано усилить помощь школам по использованию информационной продукции для детей, учитывая возрастные особенности и требования законодательства.

Никита Маркелов