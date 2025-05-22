Спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает о скандалах с нападением бандитов, допингом и продажей медалей, в которых замешан спортсмен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Rob Schumacher / USA Today Sports / Reuters Фото: Rob Schumacher / USA Today Sports / Reuters

Плавание — это, без сомнения, популярный вид спорта, но открытая ненависть к пловцам — большая редкость. Довести общественность до такого чувства смог американский атлет Райан Лохте. На минуточку, шестикратный олимпийский чемпион и восемнадцатикратный чемпион мира. Казалось бы, как можно угробить такую карьеру? Но у Лохте получилось.

На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году грянул скандал. Выяснилось, что на Лохте и его партнеров по команде напали бандиты. Райан в красках рассказывал, как неизвестные с оружием, в полицейской форме напали на пловцов и отобрали у них деньги. Конечно, возмущению поклонников спорта во всем мире не было предела. Бразильские полицейские решили разобраться в ситуации, и выяснилось, что никакого нападения не было. Более того, спортсмены, которые изрядно выпили, дебоширили сами. Когда обман вскрылся, Лохте был уже в США и продолжал все отрицать. Но скандал разрастался.

Американцы негодовали, и сначала от спортсмена отвернулись спонсоры, а затем федерация деквалифицировала его на 10 месяцев. После этого у пловца был шанс переждать, пока все уляжется, но не тут-то было. Он принял участие в американском проекте «Танцы со звездами». Во время прямого эфира программы болельщики с перечеркнутой фамилией Лохте на майках скандировали «Лжец! Лжец!». Казалось бы, дальше некуда. Но затем спортсмен попался на допинге, что на какое-то время превратило его в главного спортивного антигероя США. А когда Лохте выставил на продажу свои олимпийские медали — все, кроме золотых — за $80 тыс., уровень ненависти к нему стал критичным. К счастью, до нападений дело не дошло. Сейчас Лохте со своей женой, звездой Playboy Кайлой Рэй Рейд, воспитывает троих детей и вполне может позволить себе не обращать внимания на жесткие материалы американских СМИ, которые, хоть и редко, но появляются до сих пор.

Владимир Осипов