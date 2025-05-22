Курорты Кавминвод получат новое мастер-планирование в 2025 году
Владимиров потребовал разработать мастер-план Кавминвод до осени 2025 года
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров распорядился подготовить к осени предложения по перспективному мастер-планированию городов-курортов Кавказских Минеральных Вод. Об этом он сообщил вовремя выступление на ежегодном Послании перед региональным парламентом.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
«Избыточно перегружать города-курорты нельзя, они не должны стеснять местных жителей и должны быть удобными для туристов»,— подчеркнул Владимир Владимиров.
По словам главы региона, в 2024 году на курортах завершено 12 санаторно-курортных строек, организовано 359 новых рабочих мест и введено почти 1,2 тыс. мест размещения. Однако возведенные объекты создают дополнительную нагрузку на существующую городскую среду, историческую застройку и устаревшие коммунальные сети.