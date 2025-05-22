Курорты Кавминвод получат новое мастер-планирование в 2025 году

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров распорядился подготовить к осени предложения по перспективному мастер-планированию городов-курортов Кавказских Минеральных Вод. Об этом он сообщил вовремя выступление на ежегодном Послании перед региональным парламентом.

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«Избыточно перегружать города-курорты нельзя, они не должны стеснять местных жителей и должны быть удобными для туристов»,— подчеркнул Владимир Владимиров.

По словам главы региона, в 2024 году на курортах завершено 12 санаторно-курортных строек, организовано 359 новых рабочих мест и введено почти 1,2 тыс. мест размещения. Однако возведенные объекты создают дополнительную нагрузку на существующую городскую среду, историческую застройку и устаревшие коммунальные сети.

Николай Аксенов