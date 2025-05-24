26 мая исполняется 120 лет со дня рождения итальянского предпринимателя Альдо Гуччи, который превратил кожгалантерейную мастерскую своего отца Гуччо Гуччи в многомиллиардный международный бизнес. Альдо, которого в США окрестили «Микеланджело торговли», потратил всю жизнь на продвижение бренда в Европе, Америке и Азии. Но под конец жизни патриарх Gucci лишился своей доли в компании из-за конфликта с собственными сыном и племянником. Сама компания оказалась на грани краха и была продана иностранным инвесторам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гуччо Гуччи основал компанию во Флоренции в 1921 году

Фото: Archivi della moda del Novecento Гуччо Гуччи основал компанию во Флоренции в 1921 году

Фото: Archivi della moda del Novecento

Текст: Евгений Хвостик

Было у отца пятеро сыновей

Альдо Гуччи родился 26 мая 1905 года во Флоренции в семье Гуччо Гуччи и Аиды Калвелли. Всего в семье Гуччи было шестеро детей — пять мальчиков и девочка. Гуччо как добропорядочный отец многочисленного итальянского семейства хватался за любую работу. В какой-то момент он уехал на заработки в Англию, где устроился мелким служащим в лондонскую гостиницу Savoy. Там молодой итальянец был просто очарован шикарными нарядами постояльцев, а особенно — их кожаными сумками, чемоданами, ремнями и туфлями. Любовь к коже у Гуччо появилась не на пустом месте — его отец был кожевенным мастером в одном из городков в Тоскане. Вернувшись в Италию, Гуччо решил пойти по стопам отца и начал делать изделия из кожи, в том числе конские седла, саквояжи, ремни и т. п. Однако в отличие от своего отца, которому не удалось побывать в лондонском Savoy, Гуччо делал акцент на премиальных изделиях для богатых клиентов. Он уделял особое внимание выделке, качеству сырья и мелким деталям в отделке. Поработав какое-то время на внешних заказчиков, Гуччо в 1921 году основал собственное дело, дав ему название по своей фамилии — Gucci.

Больше всего интересовались делами мастерской сыновья Альдо, Родольфо и Васко, которые впоследствии и стали управлять отцовской фирмой. В 1930-х годах фашистская Италия подверглась международным санкциям со стороны Лиги Наций, что заметно осложнило закупку сырья для кожаных изделий. Гуччи-старший решил диверсифицировать производство и освоил выпуск плетеных тканей. Альдо Гуччи, который уже показал свои навыки в качестве продавца в семейном магазине во Флоренции, стал одним из инициаторов расширения бизнеса — фирма открыла магазин в Риме, и именно Альдо начал активно развивать продажи в столичном регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Альдо Гуччи в фирменном магазине компании на 5-й Авеню в Нью-Йорке Фото: Dave Pickoff / AP (слева направо) Паоло, Альдо и Родольфо Гуччи Фото: Laurence Harris / AP Следующая фотография 1 / 2 Альдо Гуччи в фирменном магазине компании на 5-й Авеню в Нью-Йорке Фото: Dave Pickoff / AP (слева направо) Паоло, Альдо и Родольфо Гуччи Фото: Laurence Harris / AP

Вполне возможно, что бурная энергия Альдо и его талант продавца стали одной из причин того, что компания не разорилась в годы Второй мировой и первые послевоенные, когда у местного населения просто не было денег на премиальные товары, а сама фирма испытывала нехватку высококачественной кожи. Именно тогда Gucci стала активно разрабатывать аксессуары из более доступных материалов — хлопка, шерсти, джута, конопляного полотна и т. п.

Одна из таких вынужденных замен внезапно «выстрелила»: в 1947 году фирма выпустила женскую сумку с ручками из бамбука. Легкий и прочный материал был дешев в производстве, а удобство и экзотика нового дизайна оценили не только местные модницы, но и кинозвезды.

Первой статусной владелицей бамбуковой сумки Gucci стала актриса Ингрид Бергман, известная своей любовью к изделиям из кожи. Фирма сразу же выпустила еще один аксессуар с бамбуковой ручкой — зонтик, который был встречен с неменьшим восторгом. Впоследствии бамбуковые аксессуары флорентийской семейной фирмы засветились в фильмах Микеланджело Антониони и вошли в число любимых предметов у таких кинодив, как Ванесса Редгрейв, Элизабет Тейлор и Грейс Келли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Магазин Gucci в Нью-Йорке стал первым за пределами Италии

Фото: Michael M. Santiago / Getty Images Магазин Gucci в Нью-Йорке стал первым за пределами Италии

Фото: Michael M. Santiago / Getty Images

Посол итальянской моды

Первый громкий успех позволил компании в 1951 году открыть свой новый магазин в самом центре итальянской моды — Милане. Спустя два года основатель компании Гуччо Гуччи умер в возрасте 71 года, оставив семейный бизнес сыновьям — Альдо, Родольфо и Васко, которые разделили доли в компании поровну. Отец хотел, чтобы семейная фирма вела дела только в Италии, однако у сыновей были другие планы. В 1952 году братья отправились в Нью-Йорк. Спустя год они открыли там первый зарубежный магазин Gucci, который сразу полюбился местным щеголям. Впоследствии президент США Джон Кеннеди, чья жена Жаклин славилась любовью к модным нарядам, назвал Альдо Гуччи «первым итальянским послом моды в США», а университет Нью-Йорка присвоил Альдо Гуччи степень почетного профессора за его вклад в развитие социальных связей между США и Италией.

Нью-йоркский успех вдохновил Альдо на дальнейшую экспансию в США. Закрепившись на восточном побережье еще одним магазином — в Чикаго, он совершил марш-бросок на западное, запустив торговые точки в Беверли-Хиллз и Палм-Бич.

Если Альдо Гуччи показывал свои таланты в области маркетинга и продаж, за что в США его окрестили «Микеланджело торговли», то брат Родольфо больше тяготел к творчеству. В молодости этот элегантный мужчина с утонченными манерами снялся более чем в 40 фильмах под псевдонимом Маурицио.

Жену Родольфо также нашел в артистической среде — его избранницей стала актриса немецко-швейцарского происхождения Сандра Равель. Именно Родольфо Гуччи в 1960-х придумал еще один культовый предмет Gucci — шелковый платок Flora с цветочным принтом. Родольфо создал его вместе с художником Витторио де Теста для Грейс Келли, с которой был хорошо знаком. Впоследствии этот принт вдохновил не одну коллекцию одежды и аксессуаров Gucci, а многие историки моды признают, что платок Flora внес заметный вклад в развитие дизайна одежды XX века.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Грейс Келли в платке Gucci Flora

Фото: Getty Images Грейс Келли в платке Gucci Flora

Фото: Getty Images

Покорив США, Альдо Гуччи решил взяться за Европу и открыл бутики Gucci в Париже и Лондоне, вступив в прямую конкуренцию с французскими модными марками. 1950–1970-е стали эпохой расцвета Gucci — Родольфо выдавал новые дизайнерские идеи, а Альдо осуществлял международную экспансию компании, увеличивая ее обороты. Даже смерть брата Васко в 1974 году не смогла замедлить бурное развитие Gucci. У Васко Гуччи не было наследников, поэтому его доля в компании перешла Альдо и Родольфо, они получили во владение по 50% Gucci.

Еще одной заслугой Альдо Гуччи стало его внимание к рынку Азии, который тогда многие европейские модные марки обходили стороной. По свидетельству некоторых историографов, даже Родольфо Гуччи не понимал, зачем в далекой и непонятной Азии, где тогда в моде были коммунистические идеи, а людям часто не хватало денег даже на миску риса, нужны магазины Gucci, являвшие собой воплощение итальянской изысканности. Но Альдо Гуччи все видел по-своему. Он нашел место, где товары Gucci могли не только по достоинству оценить, но и купить. Таким местом оказалась столица Японии — Токио. В дальнейшем японские операции Gucci стали отправной точкой экспансии фирмы на огромном азиатском рынке, что в очередной раз подтвердило провидческий талант Альдо Гуччи.

Еще одной заслугой Альдо стала разработка нового логотипа компании, который сперва ставился только в виде принта на некоторые аксессуары — две перекрещенные буквы G — в честь отца Гуччо Гуччи. Долгое время логотипом компании было подобие рыцарского герба — отец хотел, чтобы фирма имела свой фамильный герб. Однако лаконичный логотип от Альдо Гуччи был настолько узнаваем, что впоследствии стал официальным символом компании и наряду с бамбуковой сумкой и платком Flora вошел во многие учебники моды и дизайна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Самый первый логотип Gucci Фото: Gucci / NSS Magazine Гуччио Гуччи несколько раз менял логотип компании Фото: Gucci / NSS Magazine Логотип компании в 1950-х гг Фото: Gucci / NSS Magazine Главным автором современного логотипа компании считается Альдо Гуччи Фото: Gucci / NSS Magazine Следующая фотография 1 / 4 Самый первый логотип Gucci Фото: Gucci / NSS Magazine Гуччио Гуччи несколько раз менял логотип компании Фото: Gucci / NSS Magazine Логотип компании в 1950-х гг Фото: Gucci / NSS Magazine Главным автором современного логотипа компании считается Альдо Гуччи Фото: Gucci / NSS Magazine

Отцы и дети

После бурного развития в 1950–1970-х Gucci постепенно оказалась в стагнации. Родольфо Гуччи стал испытывать проблемы со здоровьем, а Альдо хотел постоянно расширять каналы продаж, в результате чего продукция Gucci стала продаваться не только в бутиках, но и в универмагах. Это вызвало протесты Родольфо, который не хотел опускаться до прилавков с ширпотребом. Однако братья все же продолжали договариваться.

Гораздо сложнее было найти общий язык с детьми. Сын Альдо, Паоло Гуччи, долгое время работал в дизайнерском отделе компании. В конце 1970-х он потребовал кардинальных перемен в концепции бренда — в сторону более актуальных, по его мнению, силуэтов и цветов. Но отец Альдо и дядя Родольфо выступили против. В 1980 году Паоло запустил собственную линейку одежду, которая, впрочем, не вызвала явного интереса ни у критиков, ни у публики.

Самовольство Паоло привело к тому, что Альдо и Родольфо уволили его из компании и через суд запретили использовать название бренда Gucci. Впрочем, у Паоло было 3,3% акций, с которыми он не собирался расставаться.

В 1983 году в возрасте 71 года умер Родольфо Гуччи. Его 50% акций перешли сыну Маурицио, который тоже хотел перемен и на этой почве сблизился с Паоло. Теперь у молодого поколения было уже 53% акций, а у Альдо — 47%. В результате Альдо лишился руководящих постов, а когда захотел судиться с сыном и племянником, те нанесли новый удар — выдали американским властям информацию о налоговых выплатах Альдо. Власти США завели на него дело и в 1986 году осудили 81-летнего патриарха на год тюрьмы и штраф $7 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Родольфо Гуччи снимался в кино под псевдонимом Маурицио Д”Анкора

Фото: Cavarrone / Wikimedia Родольфо Гуччи снимался в кино под псевдонимом Маурицио Д”Анкора

Фото: Cavarrone / Wikimedia

Выйдя из тюрьмы, Альдо Гуччи обнаружил, что Паоло и Маурицио уже успели в пух и прах разругаться по поводу новых коллекций одежды и планов реорганизации. Теперь уже Альдо объединился со своим сыном Паоло против Маурицио, выдав итальянским властям информацию о его налогах. Маурицио удалось избежать тюрьмы, вовремя уехав в Швейцарию. Оттуда он смог при помощи адвокатов уладить дела с итальянскими налоговиками, которые оказались более сговорчивыми, чем американские.

Маурицио Гуччи нашел внешних инвесторов, которые предложили неудачливому Паоло и заметно постаревшему Альдо продать их акции за достойные деньги. Это был бахрейнский фонд Investcorp, который ранее уже выкупил компанию Tiffany и провел там удачную реорганизацию. Неизвестно, что именно стало причиной, побудившей Альдо Гуччи расстаться со своей долей в компании — преклонный возраст, потерянные в судах и тюрьме последние силы или заслуги Investcorp в реорганизации Tiffаny. Так или иначе, в 1989 году он расстался со своей долей в Gucci, а спустя год умер в возрасте 84 лет.

Маурицио Гуччи наконец получил контроль над Gucci, но успеха компании это не принесло. Все его проекты не имели результата, новые линейки одежды не давали прибыли, убытки нарастали. Сам Маурицио погряз в долгах, тратя миллионы на шикарные курорты, вечеринки, машины и украшения. Немало денег ушло на развод с женой — светской львицей Патрицией Реджано — и последующие выплаты ей и детям. Многие историографы поговаривают, что одной из причин разрыва стало желание Патриции самой управлять Gucci, манипулируя своим мужем. В 1993 году, находясь под угрозой персонального банкротства, Маурицио продал свои акции фонду Investcorp. Компанию возглавил специалист по корпоративному праву Доменико ди Соле, который еще с начала 1980-х работал в Gucci и был знаком с Родольфо и Альдо. Так некогда семейная компания Гуччо Гуччи осталась без его наследников в капитале и топ-менеджменте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Маурицио Гуччи

Фото: Suzanne Vlamis / AP Маурицио Гуччи

Фото: Suzanne Vlamis / AP

Gucci без Гуччи

Спустя два года, в 1995 году, Маурицио Гуччи был застрелен по заказу своей бывшей жены Патриции, которая так и не смогла простить ему развода. Светская львица получила 29 лет тюрьмы за организацию убийства. В том же 1995-м от хронического гепатита умер Паоло Гуччи, который двумя годами ранее объявил себя банкротом.

В 2021 году, к юбилею основания Gucci, Ридли Скотт снял фильм «Дом Gucci», где рассказал о бурных событиях 1980-х — начала 1990- х. Роль Альдо Гуччи сыграл Аль Пачино, Родольфо — Джереми Айронс, Маурицио — Адам Драйвер, а Патриции — Леди Гага.

Новым владельцам компании удалось спасти ее от банкротства. В 1994 году главным дизайнером стал неизвестный тогда широкой публике Том Форд. Он смог обновить линейки Gucci, не забывая при этом обращаться к корням компании и ее классическим линиям. В середине 1990-х коллекции Gucci вновь стали греметь на модных подиумах, а компания вышла в прибыль.

Возрожденный бизнес Gucci в конце 1990-х привлек к себе внимание двух крупнейших модных холдингов — Moet Hennessy Louis Vuitton миллиардера Бернара Арно и Pinault Printemps Redoute (PPR) Франсуа Пино. Борьба за Gucci продлилась несколько лет и сопровождалась многочисленными скандалами, скрытой скупкой акций у миноритарных акционеров, подачей нескольких конкурирующих заявок и судебными разбирательствами. В итоге Gucci оказалась в составе холдинга PPR, где до сих пор остается одним из главных источников прибыли.