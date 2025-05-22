Нижегородка получила 13 лет за присвоение, мошенничество с кредитом и выплатами

Суд в Нижегородском районе Нижнего Новгорода отправил местную жительницу в колонию общего режима на 13 лет, признав виновной присвоении (ч. 3 ст. 160 УК РФ), мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и мошенничестве при получении выплат (ч. 4 ст. 159.2 УК РФ). Об этом сообщили в областной прокуратуре 21 мая 2025 года.

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Прокуратура сообщила об обстоятельствах только одного преступления: с сентября 2009 по март 2022 года осужденная неправомерно получила 2,5 млн руб. пенсии по инвалидности, предоставив в Пенсионный фонд заведомо недостоверные сведения. Для возмещения ущерба бюджету прокурор обратился в суд, который решил взыскать с подсудимой всю полученную сумму.

Как указано в карточке дела на сайте суда, фигурантке таже вменили присвоение денег некоммерческого партнерства и получение банковского кредита путем мошенничества.

Согласно решению суда, нижегородка из корыстных побуждений переводила со счета партнерства деньги на счета своей матери и несовершеннолетней дочери. Осужденная вину не признала, указав, что деньги она переводила с разрешения правления, так как в отношении нее была введена процедура банкротства, и иным образом получить зарплату она не могла

В эпизоде о мошенничестве с кредитом указано, что фигурантка раздобыла поддельный паспорт и получила по нему кредит, который выплачивать не собиралась. По этой части она также не признала вину, указав, что все документы на кредит она передала некоему человеку, который под воздействием угроз заставил ее их подписать.

Не признала нижегородка вину и в незаконном получении выплат, заявив, что у нее действительно есть право на инвалидность из-за рака шейки матки, и она проходила лечение.

Однако суд с учетом исследованных доказательств и показаний свидетелей признал фигурантку виновной по всем предъявленным статьям.

Галина Шамберина