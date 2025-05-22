Социально-ответственный банкинг: выигрывают государство, клиенты и банк

Налоговые поступления в бюджет от клиентов банка «Центр-инвест» выросли в I квартале 2025 года на 11,7% относительно I квартала 2024 года, что в 6 раз выше прироста всех налоговых поступлений в бюджет Ростовской области.

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Банк работает на основе бизнес-модели социально ответственного банкинга. Повышение ключевой ставки Банка России в декабре 2024 года повысило риски и заставило предприятия пересматривать уже сверстанные планы. Крупнейшие банки повысили ставки по вкладам и кредитам, что еще больше увеличило риски на финансовом рынке.

Банк «Центр-инвест» занимает 5-е место в стране по объему выданных кредитов при высоком качестве кредитного портфеля МСБ: доля «просрочки» в два раза ниже средних показателей российских банков.

В 2024 году на развитие бизнеса клиентов банк «Центр-инвест» выдал 117 млрд рублей кредитных средств, 82% из которых получили компании из сегмента малого и среднего бизнеса.

Социально ответственный банкинг не занимается куплей-продажей рисков, а вместе с клиентом управляет рисками в условиях кризисов. Когда риски снижены, нет оснований повышать ставку по кредиту. Клиент с дешевым кредитом получает конкурентные преимущества, успешно завершает проект, возвращает банку кредит и проценты в срок и в полном объеме.

Это продуманная совместная взаимовыгодная (win-win) деятельность на долгосрочную перспективу обеспечивает выгоду и стабильное развитие клиентов, устойчивую работу банка с высоким качеством кредитного портфеля и устойчивые налоговые поступления государству от продолживших работать в новых условиях предприятий.

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