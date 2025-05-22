В Челябинске за три дня завели 30 уголовных дел из-за незаконной миграции

За три дня оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант» в Челябинской области возбуждено 30 уголовных дел. В том числе 22 за фиктивную постановку иностранцев на миграционный учет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Сотрудники полиции в течение трех дней вместе с коллегами из Следственного комитета, ФСБ, пограничного управления и Росгвардии провели массовые проверки мест концентрации и пребывания иностранных граждан в гостиницах, общежитиях, хостелах, в том числе в челябинском микрорайоне Шагол. Также рейды прошли в местах работы мигрантов на стройках, объектах бытового обслуживания, рынках, местах стихийной торговли, а также вблизи автомобильного пункта пропуска через российско-казахстанскую границу.

Кроме уголовных дел сотрудники полиции привлекли 365 нарушителей миграционного законодательства к административной ответственности. За пределы Российской Федерации принудительно выдворены пять граждан ближнего зарубежья. Еще 24 иностранцам закрыт въезд в РФ.